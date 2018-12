Champions | l' Italia tenta il poker! Ronaldo non ha una coppia di gol

Champions League - si può fare : dai bookmakers ultima chiamata per il poker italiano agli ottavi : Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà deciso nell’ultima giornata, la sesta della fase a gironi. INTER – PSV EINDHOVEN Dopo la sconfitta di Londra contro il Tottenham i nerazzurri devono battere il PSV a San Siro ...

Burgnich : “Italiane? Ecco chi andrà agli ottavi di Champions League. Sulla Juve…” : Burgnich – Tarcisio Burgnich ex giocatore dell’Inter degli anni 60'. Ottimo centrocampista, vestì anche le maglie di Juventus e Napoli, fu campione d’Europa con l’Italia nel 68' e vice del Mondo nel 70', ha parlato in esclusiva alla redazione di SportNews.eu. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato di Champions League: “Secondo me l’Inter si qualifica. Se gioca […] L'articolo Burgnich: “Italiane? Ecco chi ...

Champions League - l’Italia spera nel poker : le quote di Planetwin365 : L’obiettivo del passaggio di turno di tutte e 4 le italiane non sembra un miraggio per gli analisti. Intanto su Planetwin365 si scommette già sulla prossima dimora del trofeo Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv. Le possibili avversarie delle italiane : La fase a gironi della Champions League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quinta giornata dodici squadre hanno già staccato il pass per gli Ottavi di finale, mentre i nomi delle ultime quattro qualificate si conosceranno tra 11 e 12 dicembre, quando andrà in scena il sesto ed ultimo turno. Una volta completato il quadro delle migliori squadre d’Europa, si terrà il Sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 ...

Champions League - gli arbitri della sesta giornata delle italiane : Ultima giornata dei gironi di Champions League: "la notte dei verdetti". Ad eccezione della Roma, già sicura di passare come seconda del girone dietro al Real Madrid, tutte le altre italiane si ...

Uva - Var in Champions grazie a Italia : ... in Serie A, ha sottolineato Michele Uva, ex direttore generale della Figc ed attuale vicepresidente della Federcalcio europea, ospite di 'Radio anch'io sport'. "Quello che ha fatto Collina prima e ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...

Champions League - martedì gli ultimi verdetti per le italiane : Inter e Napoli in campo : martedì 11 dicembre ritorna la musichetta della Champions League, in programma c'è l'ultima giornata della fase a gironi. Parecchi club sono ancora alla ricerca del pass per gli ottavi di finale. Il programma della partite di martedì è molto Interessante e gli occhi degli italiani saranno rivolti essenzialmente ai match di Inter e Napoli. Infatti, se la Juventus e la Roma sono già certe di un posto nelle gare ad eliminazione diretta, non è così ...

