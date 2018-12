Champions League | le squadre qualificate agli ottavi di finale

Ultimo appello valido per gli ottavi di Champions League : i pronostici di William Hill : Grande attesa per la due giorni di Champions League che emetterà i verdetti definitivi della fase a gironi. I match di stasera saranno cruciali per Napoli e Inter, entrambe alla ricerca di punti pesanti per strappare un biglietto qualsiasi per il turno successivo. I ragazzi di Ancelotti, al momento al primo posto nel gruppo C, giocano ad Anfield con due risultati utili su tre. Il Liverpool, per non rischiare l’eliminazione, dovrà vincere 1 ...

Champions League - 6^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Champions League, 6^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Oggi in campo le squadre dei primi quattro gironi, compresi quelli di Inter e Napoli, ancora alla ricerca dei punti necessari alla qualificazione agli ottavi di finale. Alle 18:55 le partite del Gruppo D, dove hanno già raggiunto la fase successiva sia Porto che Schalke. Lokomotiv e Galatasaray si contenderanno il ...

LIVE Liverpool-Napoli - Champions League 2019 in DIRETTA : battaglia di fuoco ad Anfield Road : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Napoli, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Il momento della verità è arrivato per il Napoli di Carlo Ancelotti, chiamato a chiudere in bellezza un ottimo girone di qualificazione in cui è ancora imbattuto senza essere però riuscito a staccare il pass per gli ottavi con una giornata d’anticipo. A questo punto i partenopei dovranno ...

LIVE Inter-Psv Eindhoven - Champions League 2019 in DIRETTA : serve una vittoria - tifando Barcellona : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Psv Eindhoven, match valido per la sesta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri inseguono la qualificazione agli ottavi di finale: questa sera dovranno ottenere un risultato migliore rispetto a quello che il Tottenham otterrà sul campo del Barcellona se vorranno proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo a ...

Champions League - anche il sesto turno è su Vodafone Tv : anche per l'ultima giornata della fase a gironi della competizione, quattro gare - tra cui Inter-PSV - saranno visibili su Vodafone Tv. L'articolo Champions League, anche il sesto turno è su Vodafone Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - Trevisani : 'Se fosse facile non sarebbe Inter' : E' la notte dei verdetti, quella da non sbagliare. Quella in cui non essere pazzi, anche se la tua storia dice il contrario. Quella in cui dimenticare difficoltà, polemiche inutili, errori e ...

Diretta streaming Liverpool-Napoli dell’11 dicembre : Champions League in TV - PC e smartphone : Naturale non vogliate perdervi la Diretta streaming Liverpool-Napoli, data l'importanza che rivestirà la partita di questa sera (martedì 11 dicembre) per le sorti delle squadre, entrambe impegnate nel girone C di Champions League. L'incrocio è di quelli decisivi: il Napoli arriva allo scontro da prima in classifica, ad un punto dal PSG ed a tre lunghezze dai Reds. Si prospetta il tutto esaurito ad Anfield Road (circa 54 mila posti): in palio ...

Inter - Marotta : "Fiducioso per la Champions League" : Giuseppe Marotta non è ancora ufficialmente un dirigente dell' Inter , anche se avrebbe già firmato il contratto , ma ragiona in nerazzurro da diversi giorni. Normale, quindi, che l'attenzione in ...

Champions League : tra oggi e domani i verdetti dei gironi : Siamo giunti ormai all'ultima, decisiva giornata dei gironi della Champions League 2018/19. La "road to Madrid" (la finale verrà infatti disputata nel nuovo impianto dell'Atletico, il Wanda Metropolitano) è giunta al giro di boa: facciamo dunque il punto della soluzione sulle nostre squadre italiane per vedere quali risultati utili servirebbero per passare il turno: la Roma è la sola già sicura delle proprie sorti, ovvero il passaggio del turno ...

Champions League - Marotta parla da interista : “fiducia nel Barcellona” : Giuseppe Marotta ancora non è stato ufficializzato come nuovo dirigente dell’Inter ma già parla da nerazzurro in chiave Champions League “Champions? Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, è tanti anni che manca l’en plein“. Sono le parole dell’ex dirigente bianconero, Giuseppe Marotta, a margine del premio ‘Andrea Fortunato’ in corso di svolgimento presso la sede del Coni al Foro italico di ...

Probabili formazioni Shaktar Donetsk-Lione - Champions League 12-12-2018 : Probabili formazioni Shaktar Donetsk-Lione mercoledì 12 dicembre: 6 giornata di Champions League!Gli ucraini sono terzi del girone ma sono ancora in corsa per il secondo posto e, quindi, centrare la qualificazione agli ottavi; è uno vero e proprio scontro diretto, uno spareggio con i padroni di casa che hanno un solo risultato, la vittoria. In caso di successo, infatti, sarebbe sorpasso sul Lione e secondo posto certo, con tanto di ...

Champions League - si può fare : dai bookmakers ultima chiamata per il poker italiano agli ottavi : Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà deciso nell’ultima giornata, la sesta della fase a gironi. INTER – PSV EINDHOVEN Dopo la sconfitta di Londra contro il Tottenham i nerazzurri devono battere il PSV a San Siro ...

Burgnich : “Italiane? Ecco chi andrà agli ottavi di Champions League. Sulla Juve…” : Burgnich – Tarcisio Burgnich ex giocatore dell’Inter degli anni 60'. Ottimo centrocampista, vestì anche le maglie di Juventus e Napoli, fu campione d’Europa con l’Italia nel 68' e vice del Mondo nel 70', ha parlato in esclusiva alla redazione di SportNews.eu. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato di Champions League: “Secondo me l’Inter si qualifica. Se gioca […] L'articolo Burgnich: “Italiane? Ecco chi ...

Champions League - l’Italia spera nel poker : le quote di Planetwin365 : L’obiettivo del passaggio di turno di tutte e 4 le italiane non sembra un miraggio per gli analisti. Intanto su Planetwin365 si scommette già sulla prossima dimora del trofeo Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà ...