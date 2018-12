Champions League | Juventus e Roma già qualificate | cercano conferme

Champions League : le squadre qualificate agli ottavi di finale : Mai come questa volta conta passare il turno e, se possibile, farlo da primi classificati nel proprio girone. L'urna di Nyon che lunedì 17 dicembre alle ore 12 determinerà gli accoppiamenti per gli ...

Ultimo appello valido per gli ottavi di Champions League : i pronostici di William Hill : Grande attesa per la due giorni di Champions League che emetterà i verdetti definitivi della fase a gironi. I match di stasera saranno cruciali per Napoli e Inter, entrambe alla ricerca di punti pesanti per strappare un biglietto qualsiasi per il turno successivo. I ragazzi di Ancelotti, al momento al primo posto nel gruppo C, giocano ad Anfield con due risultati utili su tre. Il Liverpool, per non rischiare l’eliminazione, dovrà vincere 1 ...

Champions League - 6^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Champions League, 6^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Oggi in campo le squadre dei primi quattro gironi, compresi quelli di Inter e Napoli, ancora alla ricerca dei punti necessari alla qualificazione agli ottavi di finale. Alle 18:55 le partite del Gruppo D, dove hanno già raggiunto la fase successiva sia Porto che Schalke. Lokomotiv e Galatasaray si contenderanno il ...

LIVE Liverpool-Napoli - Champions League 2019 in DIRETTA : battaglia di fuoco ad Anfield Road : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Napoli, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Il momento della verità è arrivato per il Napoli di Carlo Ancelotti, chiamato a chiudere in bellezza un ottimo girone di qualificazione in cui è ancora imbattuto senza essere però riuscito a staccare il pass per gli ottavi con una giornata d’anticipo. A questo punto i partenopei dovranno ...

LIVE Inter-Psv Eindhoven - Champions League 2019 in DIRETTA : serve una vittoria - tifando Barcellona : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Psv Eindhoven, match valido per la sesta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri inseguono la qualificazione agli ottavi di finale: questa sera dovranno ottenere un risultato migliore rispetto a quello che il Tottenham otterrà sul campo del Barcellona se vorranno proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo a ...

Champions League - anche il sesto turno è su Vodafone Tv : anche per l'ultima giornata della fase a gironi della competizione, quattro gare - tra cui Inter-PSV - saranno visibili su Vodafone Tv. L'articolo Champions League, anche il sesto turno è su Vodafone Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - Trevisani : 'Se fosse facile non sarebbe Inter' : E' la notte dei verdetti, quella da non sbagliare. Quella in cui non essere pazzi, anche se la tua storia dice il contrario. Quella in cui dimenticare difficoltà, polemiche inutili, errori e ...

Diretta streaming Liverpool-Napoli dell’11 dicembre : Champions League in TV - PC e smartphone : Naturale non vogliate perdervi la Diretta streaming Liverpool-Napoli, data l'importanza che rivestirà la partita di questa sera (martedì 11 dicembre) per le sorti delle squadre, entrambe impegnate nel girone C di Champions League. L'incrocio è di quelli decisivi: il Napoli arriva allo scontro da prima in classifica, ad un punto dal PSG ed a tre lunghezze dai Reds. Si prospetta il tutto esaurito ad Anfield Road (circa 54 mila posti): in palio ...

Inter - Marotta : "Fiducioso per la Champions League" : Giuseppe Marotta non è ancora ufficialmente un dirigente dell' Inter , anche se avrebbe già firmato il contratto , ma ragiona in nerazzurro da diversi giorni. Normale, quindi, che l'attenzione in ...

Champions League : tra oggi e domani i verdetti dei gironi : Siamo giunti ormai all'ultima, decisiva giornata dei gironi della Champions League 2018/19. La "road to Madrid" (la finale verrà infatti disputata nel nuovo impianto dell'Atletico, il Wanda Metropolitano) è giunta al giro di boa: facciamo dunque il punto della soluzione sulle nostre squadre italiane per vedere quali risultati utili servirebbero per passare il turno: la Roma è la sola già sicura delle proprie sorti, ovvero il passaggio del turno ...

Champions League - Marotta parla da interista : “fiducia nel Barcellona” : Giuseppe Marotta ancora non è stato ufficializzato come nuovo dirigente dell’Inter ma già parla da nerazzurro in chiave Champions League “Champions? Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, è tanti anni che manca l’en plein“. Sono le parole dell’ex dirigente bianconero, Giuseppe Marotta, a margine del premio ‘Andrea Fortunato’ in corso di svolgimento presso la sede del Coni al Foro italico di ...

Probabili formazioni Shaktar Donetsk-Lione - Champions League 12-12-2018 : Probabili formazioni Shaktar Donetsk-Lione mercoledì 12 dicembre: 6 giornata di Champions League!Gli ucraini sono terzi del girone ma sono ancora in corsa per il secondo posto e, quindi, centrare la qualificazione agli ottavi; è uno vero e proprio scontro diretto, uno spareggio con i padroni di casa che hanno un solo risultato, la vittoria. In caso di successo, infatti, sarebbe sorpasso sul Lione e secondo posto certo, con tanto di ...

Champions League - si può fare : dai bookmakers ultima chiamata per il poker italiano agli ottavi : Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà deciso nell’ultima giornata, la sesta della fase a gironi. INTER – PSV EINDHOVEN Dopo la sconfitta di Londra contro il Tottenham i nerazzurri devono battere il PSV a San Siro ...

Burgnich : “Italiane? Ecco chi andrà agli ottavi di Champions League. Sulla Juve…” : Burgnich – Tarcisio Burgnich ex giocatore dell’Inter degli anni 60'. Ottimo centrocampista, vestì anche le maglie di Juventus e Napoli, fu campione d’Europa con l’Italia nel 68' e vice del Mondo nel 70', ha parlato in esclusiva alla redazione di SportNews.eu. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato di Champions League: “Secondo me l’Inter si qualifica. Se gioca […] L'articolo Burgnich: “Italiane? Ecco chi ...