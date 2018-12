Champions League – Icardi amareggiato | le parole dell’argentino dopo l’eliminazione

Champions League – Ancelotti costruisce la ‘mentalità europea’ del Napoli : “adesso giochiamoci l’Europa League” : Napoli ko a Liverpool e addio Champions League. Ancelotti resta ottimista e chiede ai suoi di giocare un’Europa League da protagonisti Sconfitta che fa male quella del Napoli ad Anfield. Partenopei ko per 1-0 con l’unico risultato che, in caso di sconfitta, li avrebbe ‘retrocessi’ in Europa League. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che concede l’opportunità di giocare un’Europa League da ...

Champions League – Borja Valero non nasconde la sua delusione : “dopo il gol ci siamo fatti prendere dalla frenesia” : Le parole di Borja Valero dopo il pareggio dell’Inter col PSV che costa ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League “C’è amarezza e delusione. Avevamo tutto in mano per qualificarci e invece non è stato così. Avevamo iniziato la partita molto bene con occasioni di gol, purtroppo abbiamo preso quel gol, poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia, però pian piano ci siamo rimessi in partita e siamo stati lì ...

Champions League - Napoli e Inter fuori : agli ottavi vanno Liverpool e Tottenham : Eliminate e retroscesse in Europa League. Serata amara per le due italiane che si giocavano il passaggio del turno in Champions: all’Inter non basta il pareggio con il Psv, perché in contemporanea il Tottenham fa uno a uno con il Barcellona. Bastava un pareggio al Napoli, che invece perde per uno a zero col Liverpool e si fa superare dal Psg, vincitore contro la Stella Rossa. Nonostante a 90 minuti dalla fine fossero i partenopei ad essere ...

Champions League - Liverpool-Napoli 1-0 : il tabellino della gara : Liverpool-Napoli 1-o, PRIMO TEMPO 1-0, MARCATORI : 34' p.t. Salah, L, LIVERPOOL, 4-3-3, : Alisson; Alexander-Arnold, dal 45' s.t. Lovren,, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner, dal ...

Inter - dramma a San Siro : soltanto pari con il Psv - addio Champions League : Un disastro a San Siro. L'Inter pareggia 1-1 col Psv e butta via la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lo stesso punteggio a Barcellona promuove infatti il Tottenham. La squadra di ...

Liverpool-Napoli 1-0 - Champions League : partenopei eliminati dal gol di Salah - Milik spreca al un’occasione clamorosa al 92' : Eliminazione atroce e bruciante per il Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto per 0-1 ad Anfield da un Liverpool straripante trascinato da un Mohammed Salah in versione deluxe. L’egiziano ha messo in scena il meglio del suo repertorio ed ha deciso la sfida con il gol qualificazione nel primo tempo, anche se nella ripresa ha sprecato diverse chance per chiudere virtualmente la partita. I partenopei hanno subito per lunghi tratti della partita ...

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La UEFA mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...

Champions League - Il Dortmund vince ed è primo - polveri bagnate per l'Atletico Madrid : Con due gol di Guerreiro, 15' e 85', il Borussia Dortmund stende 2-0 il Monaco e chiude al primo posto nel Gruppo A di Champions League, l'Atletico Madrid si ferma sullo 0-0 contro il Brugge e passa ...

Champions League : il Psg cala il poker e chiude in testa il girone C : Allo stadio Marakana di Belgrado il Paris Saint Germain cala il poker e si qualifica agli ottavi come prima del girone C, con 11 punti dopo l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Champions League - Inter-Psv 1-1 : nerazzurri eliminati : All.: Van Bommel 6 Arbitro: Zwayer, Germania, Marcatori: 13' Lozano, P,, 28' st Icardi, I, Ammoniti: Zoet, Bergwijn, Sadilek, Dumfries , P,; Brozovic, Politano, Skriniar , I, Espulsi: - LA CRONACA ...

Champions League - Barcellona-Tottenham 1-1 - Lucas Moura spezza i sogni dell'Inter : Al Camp Nou si materializzano gli incubi dei tifosi interisti, che temevano un Barcellona con il freno a mano tirato a causa della qualificazione già assicurata. Dopo un gran primo tempo, i blaugrana ...

Champions League - Liverpool-Napoli 1-0 : Salah fa piangere gli azzurri : Passa il Liverpool ma questo Napoli merita applausi e avrebbe meritato di entrare nella Top 16 del calcio europeo. Ad Anfield si è assistito a una partita bellissima per intensità e gesti tecnici. La ...

Classifiche Champions League calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...