Champions League | ecco le squadre qualificate agli ottavi

Inter-PSV Eindhoven 1-1 - Champions League : nerazzurri eliminati - addio qualificazione agli ottavi. Non basta Icardi : L’Inter deve dire addio al sogno di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: i nerazzurri affrontavano il PSV Eindhoven a San Siro e dovevano ottenere un risultato migliore di quello del Tottenham a Barcellona per passare il turno. Gli inglesi pareggiano per 1-1 contro i blaugrana, i ragazzi di Luciano Spalletti non vanno oltre il pareggio casalingo contro gli olandesi (1-1) e dunque addio sogni di gloria: terzo ...

Napoli e Inter sono fuori dalla Champions League : Il Napoli e l'Inter sono fuori dalla Champions. La squadra di Ancelotti ha perso ad Anfield in casa del Liverpool. Decide un gol di Salah nel primo tempo. fuori anche l'Inter, che pareggia con il Psv Eindoven dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Il gol di Icardi illude i neroazzurri che però escono dalla competizione per il pareggio tra Tottenham e Barcellona, che penalizzano la squadra di Spalletti per ...

Champions League - la situazione del girone dell’Inter dopo la 6ª giornata : qualificate - risultati e classifica : Il Tottenham lotta e sorride, all’Inter non basta il pareggio: qualificate, risultati e classifica del girone B dopo la sesta giornata Una serata di grande spettacolo: tante le squadre in campo questa sera per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Se, da una parte, alcuni team hanno giocato con la consapevolezza di essere già matematicamente qualificate per gli ottavi di finale della competizione europea, altri ...

Champions League - la situazione del girone del Napoli dopo la 6ª giornata : qualificate - risultati e classifica : Il Liverpool batte il Napoli e lo condanna all’Europa League, successo in scioltezza e qualificazione per il PSG: la situazione del girone C Grande calcio in giro per l’Europa nella notte del martedì che apre una due giorni decisiva per il passaggio agli ottavi di finale: oggi e domani si gioca l’ultimo turno dei gironi di Champions League. Questa notte impegnate le prime due italiane, Inter (clicca qui per la situazione del girone ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 1-3 - Marquinhos chiude i conti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

VIDEO Gol Icardi - Inter-PSV Eindhoven 1-1 : colpo di testa del capitano - i nerazzurri vogliono gli ottavi di Champions League! : Un gol che riapre le speranze, quando tutto sembrava perso: al 72′ a San Siro si accende la luce ed esplode il pubblico. Chi se non il capitano Mauro Icardi? L’argentino spizza di testa un fantastico cross di Politano e mette a segno la rete del momentaneo 1-1 dell’Inter con il PSV Eindhoven nel match che potrebbe far volare i nerazzurri agli ottavi di finale. Inter-PSV Eindhoven 1-1 (Mauro Icardi 72′) Gol del Inter, lo ...

[LIVE] Champions League - Inter - Psv 0-1 Lozano porta avanti gli ospiti [LIVE] : La Cronaca Live Le Formazioni: Inter , 4-3-3, : Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Perisic; Icardi. All. Spalletti. PSV Eindhoven , 4-3-3, ...

VIDEO Gol Salah - Liverpool-Napoli 1-0 : azzurri al momento eliminati in Champions League : Al 34′ del primo tempo Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool sul Napoli: con il PSG in vantaggio sul campo della Stella Rossa, al momento i partenopei sarebbero retrocessi in Europa League. Di seguito il VIDEO della rete del vantaggio della compagine inglese nel corso del primo tempo. IL GOL DEL VANTAGGIO DEL LIVERPOOL SUL NAPOLI (1-0, Salah AL 34′) Salah fez o Koulibaly parecer um zagueiro do XV de Piracicaba ...