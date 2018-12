Champions | Inter-Psv | probabili formazioni | diretta dalle 21 e dove vederla in tv

Champions League - l’Inter si qualifica se… : Si gioca un turno molto importante valido per la fase a gironi di Champions League, ultimo turno fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. In particolar modo in campo l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, i nerazzurri hanno disputato una partita molto importante ed avrebbero meritato forse qualcosa in più. Ma adesso è il momento di pensare alla ...

Champions League - Inter-Psv : le probabili formazioni : Vincere e sperare che il Barcellona faccia il suo dovere: solo così l’Inter approderà agli ottavi di finale di Champions. A San Siro, contro gli olandesi del Psv Eindhoven, Spalletti dovrà fare i conti con l’assenza di Vecino e le condizioni precarie di Nainggolan, che non verrà schierato dal primo minuto. Ecco perché la soluzione per il centrocampo potrebbe essere l’avanzamento accanto a Brozovic di Asamoah, con ...

Uefa Champions League - le probabili formazioni di Inter-Psv - 11-12-2018 : Uefa Champions League, l’analisi e le probabili formazioni di Inter-Psv, martedì 11 dicembre 2018.La gara che vale un bel pezzo di stagione l’Inter la deve affrontare in emergenza, almeno in mezzo al campo. Out dalla lista Mario e Gagliardini, Spalletti ha soltanto due uomini da buttare nella mischia. E l’occhio correrà obbligatoriamente, anche a rischio di cali di concentrazione, al Camp Nou.Noi andiamo a dare ...

Inter si qualifica agli ottavi di Champions se… Tutte le combinazioni - neroazzurri dipendenti dal Barcellona : Arriva il primo bivio stagionale per l’Inter e purtroppo i nerazzurri non sono padroni del loro destino: questa sera per l’ultima gara valida per la fase a gironi della Champions League di calcio la Beneamata sarà opposta agli olandesi del PSV Eindhoven, i quali però non hanno più nulla da chiedere alla competizione. La compagine meneghina infatti lotta con il Tottenham per il secondo posto nel Girone B e questa sera dovrà fare ...

Champions League : Inter e Napoli a caccia della qualificazione : Stasera alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - E' il giorno di Inter e Napoli che stasera alle 21 affronteranno rispettivamente Psv Eindhoven e ...

LIVE Inter-PSV Eindhoven - DIRETTA streaming Champions League : orario d’inizio - programma tv e tempo reale : Arriva il primo bivio stagionale per l’Inter e purtroppo i nerazzurri non sono padroni del loro destino: questa sera per l’ultima gara valida per la fase a gironi della Champions League di calcio la Beneamata sarà opposta agli olandesi del PSV Eindhoven, i quali però non hanno più nulla da chiedere alla competizione. La compagine meneghina infatti lotta con il Tottenham per il secondo posto nel Girone B e questa sera dovrà fare ...

Inter-Psv Eindhoven - Champions League calcio : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Martedì 11 dicembre alle ore 21.00 l’Inter affronterà il Psv Eindhoven nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Sarà una sfida decisiva a San Siro, visto che i nerazzurri, per qualificarsi agli ottavi, devono vincere con gli olandesi e poi sperare che il Tottenham non faccia altrettanto con il Barcellona. La squadra di Spalletti dovrà quindi mettersi alle spalle l’amara sconfitta con la Juventus e dare il massimo per ...

Champions - le probabili formazioni di Inter-Psv e Liverpool-Napoli : Nainggolan convocato : Martedì 11 dicembre andranno in scena in Champions League due partite fondamentali per Inter e Napoli. Entrambe le formazioni italiane infatti vanno a caccia degli ultimi punti per accedere agli ottavi di finale. Sia per i nerazzurri che per i partenopei però non sarà semplice avere la meglio sui loro rivali. Mentre il Napoli però è padrone del proprio destino, l'Inter deve comunque attendere il risultato di Barcellona-Tottenham per vedere se ...

Champions - Napoli e Inter qualificate agli ottavi se... Scopri le combinazioni : Inter e Napoli sognano una notte di Champions da ricordare. Le due squadre italiane sono a 90' dal passaggio agli ottavi di finale, ma mentre i nerazzurri dipendono anche dal risultato di Barcellona-...

Barcellona - esplode il caso-Dembelè : una speranza-Champions per l'Inter : La sfida di domani in Champions tra Inter e PSV non sarà decisiva per regalare gli ottavi ai nerazzurri. Molto dipenderà anche dal risultato di Barcellona-Tottenham, con gli inglesi qualificati in ...

Inter-Psv di Champions - dove vederla in tv e probabili formazioni : I nerazzurri si giocano la qualificazione al Meazza sperando in un aiuto da parte di Messi. Spalletti: "Questa la partita più importante da quando sono all'Inter"