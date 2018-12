CASO KHASHOGGI La spy story che avvantaggia Turchia e Iran

Gli indagati per la morte di Astori e gli sviluppi del CASO Khashoggi : DALL'ITALIA “I ministri incontrano le imprese. Ma i fatti si fanno al Mise”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito del vertice di domenica scorsa tra Matteo Salvini e quindici rappresentanti del ceto produttivo. Il leader della Lega: “A me interessa la sostanza. Ognuno fa il suo”. A

CASO KHASHOGGI e strappi all'Opec - in Medio Oriente comanda sempre la diplomazia del petrolio : La ricerca della giustizia e della verità per il barbaro assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi c'entra poco o niente nella resa dei conti finale in atto tra il "Sultano" e il "Principe". Geopolitica, affari, petrolio, lo scontro intersunnita: sono queste le parole-chiave per andare nel profondo delle ragioni dell'ultima mossa di Erdogan. La procura generale di Istanbul ha emesso ordini di arresto nei confronti di ...

CASO KHASHOGGI - la Turchia ordina l’arresto di due sauditi vicini al principe Bin Salman : La procura di Istanbul ha emesso mandati di cattura per l’omicidio di Jamal Khashoggi nei confronti di Saud al Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile della comunicazione sui social del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e del generale Ahmed al Asiri, ex numero 2 dell’intelligence, entrambi rimossi da Riad dopo il delitto. Lo ...

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi dice che le informazioni della CIA sul CASO KHASHOGGI confermano le accuse contro Mohammed bin Salman : Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha detto che un briefing del direttore della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi «rafforza» la tesi che indica come mandante il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il Repubblicano Lindsey Graham ha definito il

Conte vedrà Mbs sabato - chiederà chiarimenti su CASO Khashoggi : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato vedrà il principe erede al trono Mohammad Bin Salman, Mbs,. Lo farà a margine del G20, che inizierà domani e si ...

Trump e il CASO KHASHOGGI - da ‘America first’ ad ‘America for sale’ : Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donald Trump ha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione ...

Stati Uniti : CASO KHASHOGGI - Trump nega risultati Cia e torna a difendere l'Arabia Saudita : ... ucciso all'interno del consolato Saudita in Turchia il 2 ottobre, Trump è rimasto vago dicendo che "forse il mondo dovrebbe essere ritenuto responsabile perché è un posto molto, molto vizioso", ha ...

Erdogan ha vinto o ha perso con il CASO Khashoggi? : Il presidente turco ha usato le registrazioni dell'omicidio del giornalista saudita per ottenere vantaggi politici, e ci è riuscito

CASO KHASHOGGI - Riad 'assolve' Bin Salman ma la Cia smentisce. A Trump l'ultima parola : Siamo all'epilogo di una farsa su uno dei più cruenti e sconcertanti omicidi di giornalisti mai perpetrati finora.L'Arabia Saudita ha servito ai suoi partner l'ideale conclusione dell'affaire Jamal Khashoggi, intellettuale di nazionalità saudita ucciso nel Consolato a Istanbul il 2 ottobre. Mentre indiscrezioni dagli Stati Uniti contraddicono la versione di Riad. Per la Cia l'eliminazione del giornalista dissidente sarebbe stata ...

Speciale difesa : Arabia Saudita - ministro Esteri - politicizzazione CASO KHASHOGGI potrebbe spaccare mondo islamico : Riad, 16 nov 15:30 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel al Jubeir, ha detto che l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul... , Res,

Il CASO KHASHOGGI apre una speranza di pace in Yemen : La monarchia saudita deve dare segnali di buona volontà, mentre si moltiplicano gli appelli per chiedere la fine del conflitto in Yemen. Leggi

Gli sviluppi del CASO Khashoggi : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato 17 funzionari sauditi per l'omicidio di Jamal Khashoggi, l'editorialista del Washington Post ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato saudita a Istanbul. Le ...

CASO KHASHOGGI - ministro saudita respinge richiesta Turchia di un'inchiesta internazionale - : "L'Arabia saudita ha i propri organi investigativi che sono sia professionali che indipendenti", ha detto Jubeir. Il ministro degli Esteri saudita Adel Jubeir ha respinto la richiesta della Turchia di ...