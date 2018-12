CasaPound Bari | aggressione a corteo antifascista Il gip | “Spedizione punitiva

Bari - chiusa la sede di CasaPound : 30 indagati per aggressione e organizzazione fascista : Sono state fermate 30 persone con l'accusa di aggressione nei confronti dei manifestanti del corteo anti-Salvini tenutosi il 21 settembre scorso e di violazione della legge Scelba. Si trattava di un episodio premeditato. Inoltre il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro della sede di Bari di CasaPound di via Eritrea, perché sede di "ricostruzione del partito fascista ". chiusa la sede di CasaPound di Bari Ben 30 persone sono state indagate ...

