Brucia il tmb Salario | allarme nelle scuole di Roma nord | ' Non fate uscire i bimbi in

Brucia l'immondizia del Tmb della Salaria a Roma : Erano le 4,30 quando 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 40 pompieri, sono intervenute per spegnere l'incendio che era divampato poco prima nello stabilimento di trattamento meccanico-biologico (Tmb) dei rifiuti in via Salaria 907, alla periferia nord-orientale di Roma. La struttura, u