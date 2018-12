: RT @sil_viar0: La Merkel dovrà salvare (e nazionalizzare) Deutsche Bank e Commerzbank. Macron con la rivoluzione in casa stasera ha già por… - ausoloda : RT @sil_viar0: La Merkel dovrà salvare (e nazionalizzare) Deutsche Bank e Commerzbank. Macron con la rivoluzione in casa stasera ha già por… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Brexit,Merkel a May:no nuove trattative - Enric0Chessa : Brexit, Merkel a May: 'Intesa non cambia' Premier britannica a Bruxelles per cercare un nuovo accordo sul confine i… -

"Abbiamo detto che non c'è una ulteriore apertura sull'accordo in uscita della Gran Bretagna dalla Ue". Cosi la Cancellieraal termine dell'incontro con la premier della Gb May, che ha avviato una serie di colloqui con i leader europei per avereconcessioni sulla, dopo che è sliattata la ratifica dell'accordo. Precedentemente nell'incontro con il suo omologo olandese,la May ha parlato della necessità di "rassicurazioni ulteriori per avere il voto dei Comuni".(Di martedì 11 dicembre 2018)