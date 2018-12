Brexit - Theresa May riuscirà a uscire dall’angolo? : Jasper Juinen/Bloomberg È partito dall’Aja il tour europeo di Theresa May alla caccia di un accordo migliore su Brexit, ma Jean-Claude Junker pare aver già chiuso le porte a ulteriori trattative. La lunga giornata di un 11 dicembre all’insegna della diplomazia internazionale è iniziata dall’Olanda, dove il Primo ministro britannico ha incontrato il suo omologo Mark Rutte, ma vivrà il suo momento clou nella vicina Bruxelles, la ...

Brexit - l'Europa gela Theresa May : "L'accordo non si cambia" : Theresa May cerca di salvare l'accordo sulla Brexit iniziando oggi un tour diplomatico a Berlino, per parlare con Angela Merkel, all'Aja, per incontrare il premier olandese Mark Rutte, e a Bruxelles, per incontrare Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.L'annuncio del rinvio del voto del Parlamento britannico ha scatenato l'ira delle opposizioni, ma rischia soprattutto di far collassare il piano di accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Theresa May è nel panico : rinviato il voto sulla Brexit : Theresa May annuncia il rinvio del voto del Parlamento britannico sulla Brexit. "Ritarderemo il voto" ha detto la premier "e non procederemo in questo momento". "Ho ascoltato molto attentamente" i tre giorni di dibattito sull'accordo concluso fra Londra e Bruxelles, ha annunciato il primo ministro, ma è "chiaro" che rimangono "profonde preoccupazioni". E queste riguardano in particolare l'Irlanda del Nord e il cosiddetto backstop, cioè il regime ...

Brexit : Theresa May a sorpresa rinvia il voto di domani in Parlamento : Sterlina ai minimi da giugno 2017 a seguito dell'annuncio da parte di Downing Street che il voto in Parlamento sull'accordo siglato tra Theresa May e l'Ue per la Brexit viene rinviato. Una decisione ...

Brexit - Theresa May rinvia il voto parlamentare sull'accordo con l'UE - : Il primo ministro britannico Theresa May ha rinviato il voto parlamentare sull'accordo con l'UE per la Brexit. Lo riferisce oggi l'agenzia Bloomberg, citando una fonte informata dei fatti. Notizie ...

Brexit : Theresa May verso il rinivo dei Comuni sull'accordo - l'Ue esclude rinegoziazioni : Si fanno sempre più insistenti le voci sul rinvio del voto di ratifica alla camera dei Comuni sull'accordo sulla Brexit raggiunto da Theresa May con Bruxelles. A confermarlo è il Guardian che cita fonti governative. Downing Street ieri, 9 dicembre, ha smentito l'ipotesi, ma la prospettiva del rinvio era stata annunciata anche dalla Bbc. È, intanto, in corso un consiglio dei ministri convocato d'urgenza dalla premier, ...

Theresa May rinvierà il voto alla Camera sull’accordo per Brexit - scrive Bloomberg : La notizia è stata confermata al Guardian da fonti governative, Theresa May dovrebbe parlare alle 16.30

Theresa May : "Con il no all'accordo sulla Brexit ci troveremmo in acque inesplorate" : Se il Parlamento britannico dovesse bocciare l'accordo sulla Brexit il Regno Unito rischierebbe di trovarsi "in acque inesplorate". Lo ha sostenuto Theresa May in un'intervista al Mail on Sunday, in vista del voto dell'11 dicembre a Westminster. Un no del Parlamento, ha sottolineato la premier britannica "significherebbe una grave incertezza per la nazione con un rischio molto reale che non ci sia la Brexit", ha sottolineato.La stampa britannica ...

Brexit : Theresa May raduna i suoi per valutare nuovo accordo con l'Ue - Bloomberg - : Il voto dell'11 dicembre al Parlamento inglese si avvicina e Theresa May si dice che stia valutando un piano per posticiparlo nel tentativo di evitare una sconfitta schiacciante che rischierebbe ai ...

Brexit : che succede se Theresa May perde : Sono passati più di due anni da quando il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione Europea, e la Brexit è quasi realtà. Eppure, anche se l'uscita della nazione è prevista per il 29 marzo 2019, la Gran Bretagna è più divisa che mai sulla questione.Il Primo Ministro Theresa May ha negoziati i termini del "divorzio" con i leader degli altri stati UE, ma i deputati del parlamento inglese devono ancora ...

Brexit - parere legale : “Londra potrebbe restare nell’Unione a tempo indefinito”. Theresa May in difficoltà ai Comuni : Il parere legale raccolto dall’attorney general Geoffrey Cox sull’impatto dell’accordo sulla Brexit apre un nuovo fronte di polemica contro Theresa May. Nelle conclusioni il documento sottolinea come Londra sia tenuta a sottostare “indefinitamente” al backstop e alla permanenza dell’Irlanda del Nord nell’Unione doganale “fino al raggiungimento di un accordo sostitutivo” con l’Ue sulle relazioni future. Una ...

Il "backstop infinito" incubo per Theresa May - nella tormenta per la Brexit : Per Theresa May il percorso della Brexit si fa ancora più impervio. A Westminster i passi falsi si susseguono e la premier fatica a parare i colpi. L'accordo emerge sempre più come una tonalità di grigio che scontenta i difensori del Remain e gli oltranzisti del Leave. E oltre ai laburisti, ora la May è sotto il tiro dei conservatori Brexiters più accaniti e anche degli alleati della destra unionista ...

Brexit - Theresa May tira dritto e vuole restare a tutti i costi : Sono in tanti a chiedersi cosa ne sarà della premier britannica Theresa May qualora il controverso accordo di uscita dalla Ue siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster il prossimo 11 ...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...