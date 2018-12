Brexit | la palla passa agli inglesi Ora che lo sanno votino o chiedano una proroga

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) Stamattina la Corte di giustizia europea si è pronunciata positivamente sulla revocabilità unilaterale della notifica di recesso dall’Unione da parte di uno Stato membro, secondo l’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea.Queste le conclusioni della Corte: “L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, conformemente a tale articolo, la sua intenzione di ritirarsi dall’Unione europea, tale articolo consente a tale Stato membro – fino a quando un accordo di ritiro concluso tra tale Stato membro e l’Unione europea non è entrato in vigore o, in mancanza di tale accordo, per il periodo di due anni previsto all’articolo 50 (3) TUE, eventualmenteto conformemente a tale paragrafo, non è scaduto – di revocare unilateralmente tale notifica, in modo ...