Boxe | Raffaele Bergamasco | “Uno dei pochi ad aver vinto Mondiali con due Nazioni diverse

(Di martedì 11 dicembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT –è uno dei tanti casi di allenatori che esportano all’estero con successo le metodologie italiane. Il 47enne di Torre Annunziata aveva guidato la Nazionale azzurra maschile nello scorso quadriennio olimpico, svezzando alcuni pugili di valore come Valentino Manfredonia e, soprattutto, Guido Vianello, peso massimo che ha appena intrapreso la carriera da professionista con grandi ambizioni. Il bottino senza medaglie di Rio 2016 aveva tuttavia conla Federazione a non rinnovare il contratto con il maestro campano:, come rivelò ad OA Sport, chiedeva più tempo per amalgamare al meglio la squadra. Di lì a poco iniziò la grande avventura indiana. Prima la Nazionale Youth femminile, poi quella Elite., che già in passato aveva guidato con successo la compagine Elite femminile dell’Italia, ha raccolto risultati ...