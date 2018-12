Bosch | partiti i test del rivoluzionario diesel totalmente rinnovabile FOTO

sportfair

(Di martedì 11 dicembre 2018) L’uso del nuovo carburantepermetterà di abbattere drasticamente le emissioni di CO2 Dagli inizi di novembre, le auto aziendali in servizio per i membri del Board disono alimentate con una tecnologiacompletamente. Noto come “C.A.R.E.”, questo carburante deriva principalmente da sottoprodotti e materiali di scarto. Il fornitore Toolfuel sostiene che ilC.A.R.E. riduca le emissioni di CO2 di circa due terzi, ovvero il 65%, nel ciclo Well to Wheel, cioè dal pozzo di estrazione fino all’uso nei veicoli.L’azienda incoraggia l’uso di carburanti rinnovabili e sintetici. Già da qualche settimana nelle stazioni di rifornimento delle sedidi Feuerbach, Schwieberdingen e Hildesheim è disponibile il carburante R33 Blueapprovato, prodotto da Shell, per i veicoli aziendali condivisi e in prova. Questo carburante è ...