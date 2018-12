Borse in rialzo | brindano a dialogo Usa-Cina Milano sale dell' 1%

Borse europee chiudono in rialzo dopo schiarita Usa-Cina - spread Btp/Bund a 289 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo, con Wall Street, dopo una schiarita nel negoziato tra Usa e Cina. Una telefonata tra il vicepremier Liu He, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 77% : 9.54 Apertura in rialzo per le Borse europee dopo le forti perdite fatte registrare ieri a seguito dell'arresto in Canada della direttrice finanziaria di Huawei, Wanzhou. A Milano, l'Ftse Mib segna +0,77% a 18.787 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 294,7 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,184%. Londra +0,81%, Parigi +0,69% e Francoforte +0,6%. Euro a 1,1365 dollari e 128,21 yen.

Borse in calo con timori Usa. Milano vira al rialzo con banche : Ad impensierire gli investitori è l'appiattimento della curva dei tassi Usa che in alcune parti si è già invertita, alimentando i timori di una frenata dell'economia a stelle e strisce e di una ...

Borse europee chiudono in calo - spread in rialzo a 289 punti : Le Borse europee chiudono in calo. E' già finito l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati s'interrogano sulla reale capacità di Washington e Pechino di trovare un'intesa ...

Borse Europa chiudono in rialzo : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Giornata di rialzi per le Borse europee, grazie alla sospensione delle ostilità fra Cina e Stati Uniti in tema di dazi e anche come riflesso della maggiore fiducia per un ...

Borse - l'Europa vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Trump : la Cina toglierà i dazi sulle auto Usa. Borse asiatiche in rialzo : Una tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio . Questo l'impegno di Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires. Le due potenze congeleranno il ...

Borse cinesi in rialzo - bene Tokyo : 4.41 La Borsa di Tokyo apre in netto rialzo col Nikkei a +1,32% sulla scia della tregua Usa-Cina sul commercio siglata sabato nel summit di Buenos Aires tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. Congelando il rialzo dei dazi per 90 giorni da inizio 2019, le parti si sono tra l'altro impegnate a trovare nello stesso periodo un accordo ad ampio raggio sul commercio. bene anche la altre Borse cinesi,in particolare Shanghai con il Composite che ...

Borse asiatiche in rialzo. Riflettori sul G20 : Positive le principali Borse asiatiche , con gli investitori attenti più che mai alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi ...

Deutsche Bank : Borse in rialzo nel 2019. Come e dove investire : ... ma la crescita a detta di Deutsche dovrebbe rimanere solida e probabilmente non sarà frenata dall'atteso restringimento della politica monetaria da parte della BCE, con la fine del piano di ...

Tokyo chiude in lieve rialzo. In calo le Borse cinesi : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un rialzo nella seduta odierna, 29 novembre 2018,, dopo l' ottimo finale di Wall Street . L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento ...

Borse europee fiacche - avvio in rialzo a Wall Street : Wall Street ha iniziato la seduta in deciso rialzo: l'indice Dow Jones segna +0,6% al pari del Nasdaq, dopo la conferma che la crescita dell'economia statunitense si è mantenuta forte nel terzo ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 22% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, spinte da Wall Street e dalle asiatiche, nonché dall'avvicinamento Usa-Cina sulla questione del commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,22% a 19.193 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 295,2 punti,con rendimento del decennale al 3,29%. Londra +0,49%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,41%. Euro a 1,1292 dollari e 128,57 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse : qualche rialzo fino a metà 2019 - ma poi si dovrà scappare : Gli analisti sono infatti convinti che gli orsi si terranno alla larga dalle Borse dal secondo semestre del prossimo anno, quando i timori legati allo stato di salute dell'economia americana ...