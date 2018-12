Bologna | Inzaghi sbotta | che attacco dell’allenatore!

Serie A Bologna - Inzaghi : «Basta negatività - via i gufi» : Bologna - Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si sfoga con un duro post sul proprio profilo di Instagram. L'allenatore rossoblu scuote l'ambiente: " Non voglio lasciare le cose a metà, ma ne ho ...

Bologna - Filippo Inzaghi si sfoga : "Basta negatività. E via dalle palle chi gufa..." : Momento di grande difficoltà per il Bologna di Pippo Inzaghi: terzultimo in classifica con appena 11 punti , il club vive un momento di dura contestazione da parte dei tifosi e il futuro del tecnico è ...

Bologna - Costacurta : "Inzaghi ha carattere - merita fiducia" : Alessandro Costacurta, 52 anni,. LAPRESSE "Filippo ha il carattere per superare queste difficoltà. Avergli dato fiducia potrebbe aiutare il Bologna a uscire dal tunnel". Cosi parla Billy Costacurta, ...

Panchina Bologna - la decisione del presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi: a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

Esonero Inzaghi, PER ORA FIDUCIA CONFERMATA- La seconda esperienza in Serie A di Pippo Inzaghi non sta certo andando nel verso giusto. Il Bologna è fermo al terzultimo posto, distante 2 punti dalla salvezza solo perché, davanti a lei, tutte corrono con il freno a mano tirato. 11 punti in 15 gare è un bottino

Bologna - vertice per decidere il futuro di Inzaghi : i sostituti si “scaldano” : Filippo Inzaghi a serio rischio, la panchina del Bologna traballa ormai da settimane ed oggi un vertice societario delineerà meglio il futuro di Super Pippo vertice in corso in casa Bologna per discutere del futuro della panchina. Presenti l’ad Claudio Fenucci, il direttore sportivo Riccardo Bigon, Marco Di Vaio ed anche l’uomo nell’occhio del ciclone, vale a dire il tecnico Filippo Inzaghi. La società nella giornata di ...

Panchina Bologna - Inzaghi non è ‘tranquillo’ : vertice tra oggi e domani [DETTAGLI] : Panchina Bologna – E’ una situazione delicatissima in casa Bologna, ennesima sconfitta per la squadra di Filippo Inzaghi, questa volta nella gara valida per lo scontro salvezza della 15^ giornata contro l’Empoli, un passo falso pesantissimo per una squadra che non riesce a reagire. La classifica del Bologna fa veramente paura, il club rossoblu occupa la terzultima posizione ed il distacco dalla zona salvezza rischia di ...