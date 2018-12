BMW - Al volante della Serie 3

quattroruote

: Alex #Zanardi sarà al via della 24 di #Daytona: non una sfida ma una corsa affrontata con passione e voglia di dive… - OA_Sport : Alex #Zanardi sarà al via della 24 di #Daytona: non una sfida ma una corsa affrontata con passione e voglia di dive… - AudioElite1 : Certificato Audio Elite Prodotto Top Quality Novità assoluta, dedicato Bmw Mini Cooper e Countryman dal 2015 in po… - AudioElite1 : Certificato Audio Elite Prodotto Top Quality Novità assoluta, dedicato Bmw Mini Cooper e Countryman dal 2015 in po… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La nuova BMW3 fa tutto quello che è lecito attendersi da una vettura premium di ultima generazione e forse anche qualcosa di più: la apri e la avvii con lo smartphone (solo Android, al momento) e se ti infili per sbaglio in un vicolo cieco e non sai come uscirne, ci pensa lei: memorizza gli ultimi cinquanta metri percorsi e, controllando sterzo, gas e freno, torna indietro da sola in retromarcia. Ancora, puoi chiederle cose in maniera del tutto informale, attivando lassistente vocale con il comando "Hey BMW". Che però, per differenziarsi dagli altri, puoi ribattezzare come vuoi, col nome del tuo cane o di tua suocera. E se le dici che sei stanco, si preoccupa per te e attiva il programma vitalizzante: climatizzatore a 18 gradi, luce diffusa di colore sgargiante e musica a tutto volume per tenerti sveglio; ovviamente cè anche la modalità rilassante, che invece sceglie ...