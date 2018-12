Biglietti in prevendita per i concerti di LP in Italia nel 2019 dopo il rilascio del

Nuovi concerti di Eros Ramazzotti a Verona e Taormina - in radio arriva In primo piano : Biglietti in prevendita : I concerti di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è si fanno sempre più numErosi. Al calendario già ricchissimo di appuntamenti, si aggiungono altri 14 spettacoli di cui ben 6 riservati all'Italia. L'artista romano sarà infatti all'Arena di Verona l'11, 12 e 14 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 3,4 e 6 agosto. I biglietti sono in prevendita dalle 12 dell'11 dicembre, mentre nella mattinata del 12 sarà disponibile il videoclip di In primo ...

Doppietta di Cesare Cremonini a Roma l’11 e 12 dicembre : scaletta - orari e Biglietti in prevendita : In dirittura d'arrivo col suo tour intitolato semplicemente Live 2018, Cesare Cremonini a Roma affronta una Doppietta prima di concludere la sua avventura live tornando in scena a Milano, con la grande chiusura il 16 dicembre al Mediolanum Forum. Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre il cantautore è sul palco del PalaLottomatica, in zona Eur a Roma, con lo spettacolo dedicato al suo ultimo album Possibili Scenari di cui è appena uscita a ...

Concerti dei New Order e degli Elbow in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I Concerti dei New Order e degli Elbow in Italia si terranno nella serata del 12 luglio al Lucca Summer Festival, nell'ormai celebre Piazza Napoleone. I biglietti saranno presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati secondo le modalità che saranno presto comunicate. Saranno disponibili le modalità di ritiro sul luogo dell'evento o con consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi ...

Annunciato il tour di Daniele Silvestre per la 1ª volta nei palasport : info e Biglietti in prevendita : Il tour di Daniele Silvestri arriva per la prima volta nei palasport dopo 25 anni di carriera. Sono annunciate le date dei concerti che l'artista romano terrà nel 2019, con biglietti in prevendita dal 6 dicembre. "Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri..e continuerò a farlo. Ma ...

Tris dei Negramaro a Bari - Biglietti in prevendita per la nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019 : Fanno Tris i Negramaro a Bari, con l'annuncio della nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019 nella loro Puglia: un terzo concerto al PalaFlorio si aggiunge ai due già previsti nella stessa location per il sequel dell'omonimo show che ha girato le principali città italiane la scorsa estate rendendo il gruppo di Giuliano Sangiorgi il primo a fare sei date negli stadi in una sola Tournée. Da febbraio sarà tempo di esibirsi nei palazzetti, ...

Ufficiale Jova Beach Party 2019 - il tour di Jovanotti nelle spiagge con WWF : info Biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party 2019 è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha sciolto le riserve sui progetti futuri e ha confermato di aver organizzato un tour nelle spiagge per il prossimo anno, dopo il successo della tournée dedicato a Oh, vita! Si parte dal mese di luglio con un progetto monumentale di cui ha presentato il rendering, nel quale rimane fisso l'intento di lasciare la spiaggia più pulita del ...

4 concerti dei The Kolors nel 2019 : Biglietti in prevendita per i nuovi appuntamenti live : Quattro concerti dei The Kolors nel 2019: gli eventi sono in programma per il mese di aprile. Il minitour riporta il gruppo guidato da Stash Fiordispino nelle venue più intime per quattro live ad aprile nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Il tour inizierà il 3 aprile dall'Hiroshima Mon Amour di Torino per proseguire il 4 aprile al Tunnel Club di Milano e il 7 aprile a Largo Venue a Roma. Il giorno 8 del mese, infine, i The Kolors ...

Sum41 a Firenze Rocks nel 2019 : Biglietti in prevendita e programma aggiornato del festival : I Sum41 a Firenze Rocks si esibiranno domenica 16 giugno. In chiusura della prossima edizione del festival dedicato al rock, arriva in Italia la band dei Sum41 per un unico ed atteso concerto. Firenze Rocks continua a svelare i nomi delle band e degli artisti solisti internazionali attesi a Firenze, al Parco delle Cascine, della Visarno Arena, il prossimo giugno. Oggi viene confermata la presenta dei Sum41, in concerto nella serata finale ...

Concerti degli Skunk Anansie in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita : I Concerti degli Skunk Anansie in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il gruppo di Skin è pronto ad approdare in Italia per ben 4 date, con biglietti in prevendita dalle 10 del 6 dicembre. Sono 4 le date con le quali la band porterà la sua musica in Italia, con il primo concerto in programma allo Stupinigi Sonic Park di Torino. Gli Skunk Anansie si trasferiranno quindi a Bologna Sonic Park con il concerto del 5 luglio, quindi al Rugby ...

Prezzi dei Biglietti per gli Imagine Dragons a Firenze Rocks nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Gli Imagine Dragons a Firenze Rocks, in concerto il prossimo 2 giugno. Dopo il grande successo del concerto al Milano Rocks, la band torna in concerto in Italia nel 2019 per un unico evento in programma a Firenze. Sarà la manifestazione musicale dedicata al rock, Firenze Rocks, ad accogliere l'unico evento degli Imagine Dragons in Italia per la presentazione del nuovo disco di inediti, Origins. La prevendita dei biglietti parte oggi, ...

Al via la prevendita generale dei Biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : info e prezzi : La prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente disponibili. Chiusa la prelazione per il fan club e per gli iscritti alla newsletter, sono ora in vendita i tagliandi di ingresso anche per i non iscritti alle sezioni speciali. Come annunciato nel corso di presentazione del progetto, Laura Pausini e Biagio Antonacci daranno il via al tour a due voci dal 26 giugno al San Nicola di Bari, per ...

Nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info Biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

Nuovi concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 si arricchiscono di una nuova data a Bologna, dopo l'annuncio del concerto del 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Quella invernale sarà la prima data del gruppo in Italia, ma saranno nel nostro paese anche per la data del 10 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna per il Bologna Sonic Park. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 4 dicembre su TicketOne e in tutti i canali ...

Biglietti in prevendita per i concerti negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciati per il 2019 : I concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente ufficiali, così come tutte le indicazioni per accedere alla prevendita dei tagliandi di ingresso in tutte le piattaforme ufficiali. Si inizia con la prevendita esclusiva al via dalle 13 del 3 dicembre per gli iscritti al Fan Club di Laura Pausini e per quelli della newsletter del sito ufficiale dedicato a Biagio Antonacci. L'apertura delle vendite esclusive è in programma per le ...