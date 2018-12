Belli di papà: il film con Diego Abatantuono su Canale 5 | 11 dicembre

ilnotiziangolo

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ildiè la proposta di5 per la sua prima serata di oggi, martedì 112018. Diretto da Guido Chiesa, alla guida del cast troviamoper un remake del messicano Nosotros los Nobles. La pellicola risale inoltre al 2015 grazie ad un soggetto di Giovanni Bognetti ed una produzione di Medusae Colorado. Musiche di Andrea Farri e nel cast Andrea Pisani e Matilde Gioli fra i personaggi principali.dila tramaL’imprenditore Vincenzo Liuzzi si trova in estrema difficoltà in seguito alla morte della moglie. Deve crescere da solo i tre figli, che non fanno che creargli dei problemi. Grazie alla situazione finanziaria della famiglia, Matteo, Andrea e Chiara sono cresciuti infatti negli agi e senza alcun tipo di responsabilità. Vincenzo decide che è arrivato il momento di dare uno stop alla bambagia che circonda i suoi eredi ...