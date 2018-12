Belen è nuda sui social | il suo bagno rilassante diventa virale

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ci sono cose che non cambiano mai e così Belén Rodríguez è la regina del gossip qualunque cosa faccia: la splendida 34enne argentina, infatti, può trasformare un normalissimoin un siparietto estremamente hot semplicemente tenendo in mano per un minuto il suo cellulare. La showgirl ha infatti deciso di deliziare i suoi fan con due video-selfie condivisi via storie di Instagram in cui si è ripresa del tutto igmentre indugia nella vasca con tanto di una (quasi) bevuta finale. Non è la prima volta quest’anno che Belén trasforma un suo momento di igiene in un’occasione per mandare in visibilio i suoi seguaci anche se un’assenza di rilievo questa volta c’è: il suo famigerato e ammiratissimo lato B non si vede mai. Siamo certi però che l’appuntamento è solo rimandato…Belénsu Instagram: unsexy che fa impazzire i fan Una ripresa ...