Attacco Strasburgo | tra i gilet gialli prime voci di complotto

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto oggi | "C'è un secondo uomo" - Un italiano tra i feriti? : Il centro è chiuso. Il bilancio è ancora provvisorio. Macron ha inviato il ministro dell'Interno. Il presunto attentatore era già stato identificato come elemento "radicalizzato" e ferito in un'operazione di polizia

Attacco Strasburgo - feriti salgono a 10 : 21.49 Sale ancora il bilancio provvisorio della sparatoria a Strasburgo, nella zona del mercatino di Natale. Un morto e dieci feriti, secondo quanto riferisce la Prefettura di Bas-Rhin. Sempre secondo la Prefettura, l'uomo che ha aperto il fuoco è stato identitificato ma è ancora in fuga.

Attacco in un mercato di Natale a Strasburgo : morti e feriti - Parlamento blindato : Sparatoria in un mercato di Natale a Strasburgo in Francia. Per la stampa locale ci sarebbe almeno un morto e

Attacco ai mercatini di Strasburgo - Parlamento blindato. Tajani : “Probabile terrorismo” : Il presidente del Parlamento Ue ha spiegato che la plenaria in corso continua regolarmente: "Tutti coloro che sono dentro all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto". Poi ha aggiunto: "Ci sono morti e feriti probabilmente è terrorismo".Continua a leggere