Asia Argento a X Factor 2019? Tre addii e il toto-giudici per la nuova edizione

X-Factor - giudici 2019 : J-Ax arriva al posto di Fedez e ritorna Asia Argento? : La 12esima edizione di X-Factor si avvia alla conclusione e Fedez e Manuel Agnelli hanno già confermato che non saranno tra i giudici nel 2019 ; anche la new entry Lodo Guenzi ha espresso dei dubbi ...

X Factor - Lodo Guenzi in forse : «Nessuno mi ha chiesto di restare - ma non so cosa direi». E silura Asia Argento… : Lodo Guenzi Dopo la finale di giovedì 13 dicembre, X Factor non avrà più Fedez e Manuel Agnelli in giuria. Il primo ha deciso di allontanarsi dalla tv, almeno per un po’, mentre il secondo considera il percorso nel talent show di Sky ormai finito. “E’ una scelta che rispetto e capisco”, dice a riguardo Lodo Guenzi. E cosa ne sarà, invece, proprio di lui, della novità di quest’anno, arrivato in corsa per sostituire ...

Asia Argento - dopo X Factor - Lodo Guenzi la umilia : 'Lei come collega?' - un massacro brutale : I rapporti tra Lodo Guenzi e Asia Argento non sono mai stati serenissimi e il tempo non ha di certo migliorato la situazione. Il cantante degli Stato sociale era subentrato come giudice di XFactor ...

Lodo Guenzi : "Fedez e Agnelli via da X-Factor? Anch'io devo decidere. Gli attacchi di Asia Argento? Non è facile che io mi offenda" : Dopo l'addio annunciato di Manuel Agnelli e quello (per adesso vociferato) di Fedez, X-Factor rischia di perdere anche Lodo Guenzi. Il giudice, che ha sostituito in corsa Asia Argento, ha parlato del suo futuro in un'intervista di Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera. [Quella di Fedez e Agnelli] È una scelta che rispetto e capisco. Non credo che potrei fare il giudice per chissà quanto e non so se voglio essere ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e l'agguato ad Asia Argento : pare che stasera da Giletti... : Fabrizio Corona torna a Non è l'arena , su La7 , ospite di Massimo Giletti . pare che stasera, domenica 9 dicembre, l'ex paparazzo si racconterà e parlerà delle ultime vicende che lo hanno visto ...

X Factor - Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento : lo sfogo inaspettato su Instagram : Lodo Guenzi si sfoga su Instagram: messaggio inaspettato per Asia Argento La prossima settimana ci sarà la finale di X Factor 2018 e Lodo Guenzi sarà presente con i Bowland, una band affascinante e particolare. A un passo dalla fine, il giudice ha scritto un lungo post su Instagram che ha l’aria di essere un […] L'articolo X Factor, Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento: lo sfogo inaspettato su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento - dopo Corona nuovo colpo di testa dell’attrice. Mai vista così : È stato un anno difficile per Asia Argento. Prima la perdita del compagno, poi le accuse di molestie e la cacciata, tra le proteste dei fan, dal timone di X-Factor e la love story con Fabrizio Corona partita con il piede schiacciato sull’acceleratore e invece naufragata dopo pochi giorni. così, in attesa che la ruota inizi finalmente a girare e che il 2019 le regali tante soddisfazioni Asia Argento ha deciso di darci un taglio. Partendo dal ...

Francesca Manzini - l'Asia Argento di Mai Dire Talk/ "Ho sofferto di anoressia e bulimia per 6 anni" - IlSussidiario.net : Francesca Manzini, l'Asia Argento di Mai Dire Talk: "Ho sofferto di anoressia e bulimia per 6 anni". Racconta il proprio incubo a Spy

Asia Argento e Fabrizio Corona : l’ultimo sfogo di Marina La Rosa : Marina La Rosa al veleno contro Fabrizio Corona e Asia Argento Marina La Rosa è tornata a parlare di Fabrizio Corona e Asia Argento dopo l’ultimo attacco che l’ex concorrente del Grande Fratello aveva fatto in seguito alla fine della storia d’amore tra la regista e l’ex re dei paparazzi. Intervistata dal settimanale Oggi, Marina ha esordito il suo discorso chiedendosi se la loro relazione fosse stata frutto di uno ...

Marina La Rosa ad Asia Argento : "Come fa a perdere la testa per Fabrizio Corona?" : Marina La Rosa, dalle pagine del magazine 'Oggi', in edicola questa settimana, commenta le vicende che, per qualche settimana, hanno visto protagonisti, più o meno consapevoli, Fabrizio Corona e Asia Argento. Nemmeno il tempo di far pensare ad un vero e proprio flirt che l'attrice si è tirata indietro facendo cadere, sul nascere, ogni speranza gossippara.prosegui la letturaMarina La Rosa ad Asia Argento: "Come fa a perdere la testa per ...

Max Gazzè su Asia Argento : «Sarebbe stata un'eccellente giudice di X Factor» : di Claudio Fabretti 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire ...

Asia Argento provoca Salvini : "E se decidessi di esserci?" : "Lei non ci sarà". Diceva così uno dei meme pubblicati ieri da Matteo Salvini per lanciare la manifestazione che richiamerà a Roma migliaia di leghisti in sostegno del proprio "capitano" e, chissà, per lanciare la campagna elettorale in vista delle europee. I manifesti social portavano il volto dei vari Saviano, Boldrini e Fedeli. Ma c'era anche Asia Argento, spesso critica nei confronti del leader del Carroccio.La campagna online dello staff ...

Asia Argento disperata su Twitter : “Umore triste - anno triste” : Dopo la fine dell’amore con Corona, Asia Argento si sfoga su Twitter, raccontando il suo “anno triste”. Gli ultimi 12 mesi non sono stati affatto semplici per la regista italiana, che ha dovuto fare i conti con scandali, tragedie e fiumi di lacrime. Tutto è iniziato con le accuse ad Harvey Weinstein e il movimento MeToo di cui Asia è diventata la paladina, attirando anche pesanti critiche e insulti. Le critiche non ...

Asia Argento fra il dopo Corona e i problemi in tv : «Umore triste - anno triste» : Non è stato un anno facile per Asia Argento e a sottolinearlo è la stessa attrice del suo account social. Asia infatti ha postato da Twitter la foto di un quadro del Caravaggio, la...