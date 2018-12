Ascolti tv | Nero a metà vince sulla finale del Grande Fratello Vip

Ascolti tv lunedì 10 dicembre - Nero a Metà vince contro la finale del GF Vip 3 : La serie con Claudio Amendola campione di Ascolti ieri in tv Continua inarrestabile il successo di Nero a Metà. Nella serata di ieri, lunedì 10 dicembre 2018, la fiction di Rai1 ha infatti ancora una volta avuto la meglio sulla concorrenza nella sfida agli Ascolti. La serie con protagonista Claudio Amendola ha infatti conquistato 5.226.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv lunedì 10 dicembre, Nero a Metà vince contro la finale del GF ...

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018. Vince Nero a Metà 22.7% - la finale di GF Vip al 21.9% : finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.35 – la finale di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share (qui la diretta minuto per minuto - qui gli Ascolti di tutte le finali di GF). Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 958.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 3 dicembre 2018. Nero a Metà 23.3% - Grande Fratello Vip 20.3% : Nero a Metà - Antonia Liskova Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.411.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.505.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 850.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Io sono Vendetta ha catturato l’attenzione di 1.231.000 spettatori (5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.242.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 novembre 2018. Nero a Metà 23.5% - GF Vip 20.8%. Flop C’è Posto per 30 (0.9%). Boom Focus con la Missione Insight (4.2%) : GF Vip: Ilary Blasi gioca a lecca la parola Nella serata di ieri, Lunedì 26 novembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.433.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.02 - Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.567.000 spettatori pari al 20.8% di share. Grande Fratello Vip Night – dall’1.07 all’1.13 – ha raccolto 1.611.000 spettatori con il 27.5%. Su ...

