Arti Marziali | la giovane promessa Irina Rybnikova muore folgorata dal suo iPhone mentre

Verona - invita una donna a casa e la sequestra per ore : arrestato atleta di Arti marziali : arrestato a Verona un atleta professionista di arti marziali: sabato avrebbe invitato a casa una donna conosciuta in palestra per poi impedirle con la forza di andare via. La ragazza è riuscita a mettersi in contatto con la polizia che ha arrestato l'uomo con l’accusa di sequestro di persona e resistenza.Continua a leggere