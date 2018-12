Andrea Damante si fotografa nel posto dove conobbe Giulia De Lellis | i fan | ' Riprenditela'

Giulia De Lellis e Andrea Damante - una foto scatena i fan : “Corri e riprenditela!” : Andrea e Giulia news: una foto dell’ex tronista di Uomini e Donne fa tanto parlare Nonostante non stiano più insieme, molti fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis li vorrebbero vedere di nuovo come coppia. Giulia ha fatto intendere più volte che non avrebbe potuto esserci alcun futuro con l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante, una foto scatena i fan: “Corri e riprenditela!” ...

Grande Fratello Vip : sorpresa per Monte. Andrea Damante ospite? : Andrea Damante torna al GF Vip per fare una sorpresa a Monte? Stasera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 3. E poco fa la pagina instagram SpySee.it ha rivelato che uno degli ospiti di stasera del reality condotto dalla Blasi sarà Andrea Damante. Difatti, secondo la pagina social, l’ex fidanzato della De Lellis sarà in studio in veste di deejay con il compito di animare con la sua musica e la sua verve tutto lo studio, compresi ...

Andrea Damante ospite della finale del Gf Vip 2018? Gli indizi su Instagram : Andrea Damante sarà ospite della finale del Grande Fratello Vip 2018? Andrea Damante potrebbe essere ospite stasera al Gf Vip 2018! Grandi news da Instagram, che non possiamo considerare vere e proprie anticipazioni sulla finale. Che sia il Dama la sorpresa a cui gli autori hanno pensato per sollevare gli ascolti? Forse sì, ma bisogna […] L'articolo Andrea Damante ospite della finale del Gf Vip 2018? Gli indizi su Instagram proviene da ...

Andrea Damante forse ospite dell'ultima del Gf Vip : 'Suono a Roma - non c'è due senza tre' : Andrea Damante torna al Grande Fratello VIP? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del reality da qualche ora, e più precisamente da quando il dj ha pubblicato un video nel quale annunciava un suo imminente impegno. Nella 'Stories' che ha caricato su Instagram poco tempo fa, il veronese ha spiegato che di essere diretto a Roma per suonare in un posto non specificato; l'indizio che ha portato tanti a pensare che il ragazzo potesse ...

Andrea Damante dopo Giulia De Lellis : la nuova vita dell’ex tronista : Andrea Damante comincia una nuova vita dopo Giulia De Lellis: le ultime novità sull’ex tronista Chi ci segue costantemente sa già che ci sono un po’ di news su Andrea Damante che cambieranno del tutto la sua vita. E chi sperava in un riavvicinamento con Giulia De Lellis, complice magari il fatto che vivessero nella […] L'articolo Andrea Damante dopo Giulia De Lellis: la nuova vita dell’ex tronista proviene da Gossip e Tv.

Chi è Maya Henry - l’ereditiera americana avvistata con Andrea Damante : Andrea Damante ha ritrovato l’amore? L’ex tronista di Uomini e Donne di recente è stato avvistato in compagnia di Maya Henry. Modella, socialite e futura attrice, Maya vive negli Stati Uniti ed è la figlia di un avvocato famosissimo e molto potente, Thomas J. Henry. A soli 18 anni è già una celebrità, grazie anche ad una bellezza che non passa inosservata. Occhi verdi, lunghi capelli castani e un viso da bambola hanno permesso a Maya ...

Dopo De Lellis-Irama - nuovo amore in vista anche per Andrea Damante? : La ragazza, infatti, ha tutti gli occhi del mondo del gossip addosso grazie alla sua nuova love story nata con il cantante Irama, il vincitore della scorsa edizione di Amici e molto amato dalle ...

Uomini e Donne - paparazzata clamorosa : con chi beccano Andrea Damante - intrigo internazionale : Una pesantissima paparazzata, quella che ha per protagonista Andrea Damante , ex tronista di Uomini e Donne e inquilino del Grande Fratello Vip , che è stato pizzicato da Diva e Donna a Los Angeles ...

Chi è la nuova presunta fidanzata di Andrea Damante? Maya Henry - una ricca ereditiera per l’ex tronista [GALLERY] : Maya Henry è la nuova fidanzata di Andrea Damante? La ricca ereditiera, figlia di uno dei più illustri avvocati degli Stati Uniti, potrebbe aver fatto centro nel cuore del deejay italiano Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, nella vita sentimentale di Andrea Damante spunta Maya Henry. Mentre l’ex fidanzata del deejay è impegnata in una relazione con il cantante Irama, all’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ...

Andrea Damante ha un nuovo amore? L'incontro con Maya Henry : Andrea Damante ha ritrovato l'amore? Questa è la domanda che si pongono insistentemente i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne dopo che la rivista Diva e Donna ha reso note delle foto che vedono il ...

“Con la ricca ereditiera”. Andrea Damante - la ‘svolta’ dopo Giulia. Chi è : Quando la notizia della separazione con Giulia De Lellis Andrea Damante è progressivamente sparito dai radar. Stop comparsate nei salotti televisivi, stop reality, stop con tutto il mondo patinato. Per l’ex tronista che si era definito – il più seguito della storia, più del divino Costantino – sembravano giunti i titolo di coda. Invece ecco che Andrea Damante rispunta fuori e non lo fa con una qualunque. Il dj infatti è stato paparazzato a Los ...

Uomini e donne : Andrea Damante paparazzato con Maya Henry - ex di Liam Payne : Il gossip si fa internazionale per Andrea Damante. L’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2016, infatti, è coinvolto in un pettegolezzo che arriva direttamente dagli Stati Uniti, da Los Angeles precisamente. Il ‘Dama’, che presto vedremo anche nella terza stagione di Riccanza, è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in edicola il 28 novembre in compagnia di una fanciulla che risponde al nome di Maya ...

Uomini e Donne - Andrea Damante paparazzato con l'ereditiera Maya Henry : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è stato paparazzato in compagnia di un'altra ragazza.Le foto in questione sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e sono state scattate negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, perché la presunta nuova conquista di Andrea Damante è addirittura una ricca ereditiera statunitense, proveniente dal Texas. prosegui la ...

Andrea Damante fotografato con l’ereditiera Maya Henry : Andrea Damante dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, ha trovato una nuova fidanzata che tra l’altro somiglia molto alla sua ex. Damante oggi fa il deejay nelle discoteche più note, si accompagna con la giovane ereditiera Maya Henry. La ragazza ha 18 anni, ed è nata in Texas dove fa la modella e dove ha fondato una charity che si occupa di bambini, istruzione e animali. I due sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre ...