Ancona | dubbi sulla posizione del giovane fermato che avrebbe seminato il panico con lo

tg.la7

: Strage di ragazzini in discoteca. Otto indagati e una valanga di dubbi (y) Segui il Corriere Adriatico e resta agg… - CorriereAdriati : Strage di ragazzini in discoteca. Otto indagati e una valanga di dubbi (y) Segui il Corriere Adriatico e resta agg… - Luciano32100 : Strage di ragazzini in discoteca Otto indagati e una valanga di dubbi - robdeangeliss : Strage di ragazzini in discoteca Otto indagati e una valanga di dubbi -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il ragazzo, in stato di fermo,dichiarato di avere un alibi. Quella notte era con la sua ragazza e non in discoteca -