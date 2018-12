Anche una maman alessandrina coinvolta nella tratta delle schiave del sesso

Brexit - Juncker : “L’accordo non si cambia”. E Anche Berlino conferma : “Nessuna riapertura del negoziato” : Impegnata in un ‘tour diplomatico’ nel tentativo di salvare l’intesa sulla Brexit. Theresa May, nel giorno in cui il suo Parlamento avrebbe dovuto votare l’accordo, incontra il premier olandese Mark Rutte, a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere aiuto in Europa. Ma Berlino taglia corto: “Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. – ha detto il ministro tedesco agli ...