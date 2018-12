Anche l' anticorruzione costa Per l' Anac voli | cene e hotel

ilgiornale

(Di martedì 11 dicembre 2018) In Italia la corruzione, in base a uno studio di Unipresa pubblicato a giugno di quest'anno, nell'ultimo decennio ha avuto un costo di 10 miliardi di euro di prodotto interno lordo l'anno.La corruzione, dunque, pesa tantissimo sui cittadini. Mala lotta a politici e funzionari infedeli comporta degli oneri. Costi che emergono controllando le spese sostenute, per, viaggi e alberghi dai consiglieri del presidente dell'Autorità nazionaleRaffaele Cantone. Spese che ovviamente non sono minimamente paragonabili a quelle che lo Stato sopporta per appalti truccati e altre ruberie, ma che comunque incidono sul bilancio dello Stato. Nella struttura di vertice dell'siedono, oltre al presidente Cantone, quattro consiglieri: Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra, Nicoletta Parisi. Tutti hanno profilo impeccabile e un curriculum eccellente con ...