Alla Lavagna | Vladimir Luxuria | “Hanno spostato di nuovo la puntata con me protagonista

Vladimir Luxuria contro Rai 3 : "Salta la mia puntata di Alla Lavagna - forse scomodi certi temi" : Vladimir Luxuria, reduce dall'esperienza a Tale e Quale Show su Rai 1, non le manda certo a dire, anche quando di mezzo c'è un'intera rete televisiva. L'ex-parlamentare e volto noto dei salotti del piccolo schermo ha rivelato sul proprio profilo Twitter che la puntata de Alla Lavagna! in cui è stata protagonista è stata rinviata in calendario per la seconda volta. Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” ...

Toninelli "Alla lavagna" - gattona in tv davanti ai bambini : Danilo Toninelli "Alla lavagna". Anche il ministro dei Trasporti si è prestato a fare il maestro per la trasmissione di Raitre in cui sono i bambini a porre quesiti di attualità (e non solo) ai grandi vip della politica o dello spettacolo.Il ministro, ormai noto per le sue gaffes, diventa, quindi, ancora una volta oggetto di sberleffo sui social. "Toninelli alla lavagna è concettualmente un ossimoro", "Ma cosa hanno combinato per beccarsi questa ...

Alla Lavagna - sale l’indice di ridicolaggine di Toninelli : Mentre la rete continua ad accusare Matteo Salvini per “la propaganda” messa in atto durante la partecipazione al programma Alla lavagna, ecco arrivare su Rai 3 il più deriso dei ministri, Danilo Toninelli. Questa volta non ha fatto un passo falso. Ma le gaffe lo inseguono. Il format di matrice francese è semplice: 18 bambini tra i 9 e i 12 anni sottopongono a domande e prove varie il volto noto di turno. Durante la prima puntata erano sorte ...

Toninelli #AllaLavagna. E i social ironizzano : "Cosa hanno fatto per avere questa punizione?" : Dopo Salvini, Alla Lavagna ci va Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture, protagonista del programma di Rai 3 in cui i bambini intervistano politici e personaggi famosi, ha risposto a varie domande. E la rete ha ironizzato sui suoi interventi. "Il nuovo professore di magia contro le scie chimiche e i poteri forti", scrive qualcuno, alludendo alle passate dichiarazioni del ministro. "Quando Toninelli era carabiniere, i carabinieri ...

Alla Lavagna - il Ministro Toninelli protagonista del programma di RaiTre gattona perfino in aula. E i social “impazziscono : “Io la trasmissione l’avrei chiamata ‘Che tonto che fa’” : “Alla Lavagna” Danilo Toninelli, il Ministro delle Infastrutture e dei Trasporti è stato ospite del programma, discusso e divisivo, in onda su Rai3. Nei giorni scorsi si erano sottoposti alle domande dei bambini anche il vicepremier Matteo Salvini e l’esponente del Pd Debora Serracchiani. La presenza del politico grillino aveva suscitato diverse reazioni già con la diffusione del trailer contenente una gaffe, secondo gli autori ...

Toninelli intervistato dai bambini “Alla lavagna” - bufera sulla Rai : “Nemmeno l’Istituto Luce” : Anche dopo la messa in onda della puntata di Alla Lavagna con il ministro Danilo Toninelli, la Rai finisce nella bufera: "Anche dopo la messa in onda della puntata con Toninelli, sul Web numerosi utenti hanno protestato contro la Rai: "Una classe piena di bambini, i sorrisi plastificati, le telecamere, le domande già preparate, alla lavagna il ministro dell'interno a parlare di sovranismo o il ministro delle infrastrutture a parlare di non so ...

Propaganda Live insegna come mettere davvero i politici 'Alla lavagna' : Propaganda Live prende un video di Luigi Di Maio sulla libertà di stampa e spiega in un minuto come portare davvero 'alla lavagna' un politico. Uno spunto non nuovo per il programma di Diego Bianchi e Marco Dambrosio, ma che assume un valore e un sapore diverso nella settimana segnata dal debutto di Alla Lavagna!!!, nuovo access di Rai 3 che ha esordito lunedì 12 con il vicepremier Matteo Salvini protagonista di un'interrogazione che ha ...

Salvini Alla Lavagna e la strage dell'innocente : Non capiamo se quel bimbo dall'aria stonata, issato dalla politica come vessillo antigovernativo, nella foto di gruppo del programma alla lavagna, fosse il Franti della classe, infelice per la ...