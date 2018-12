Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi : (foto: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) Dopo aver mostrato al mondo il cuore violento dell’Universo, è scomparso a San Diego, a 87 anni e due mesi di età, l’astrofisico Riccardo Giacconi, di origini italiane e naturalizzato statunitense. La notizia è stata confermata, per primo, dall’Istituto nazionale di astrofisica (l’Inaf). Giacconi è noto soprattutto per aver vinto nel 2002, insieme a Raymond Davis Jr e ...

Addio William Goldman - morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del Presidente : William Goldman, lo sceneggiatore premio Oscar per Butch Cassidy and the Sundance Kid e Tutti gli uomini del Presidente, è morto il 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul ...

Addio Francis Lai - vinse un premio Oscar con ‘Love Story’ : Il mondo della musica e del cinema piangono uno delle loro voci più belle: è morto Francis Lai. A dare la notizia della morte di Francis Lai sono stati il Comune di Nizza e il sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi. Nato a Nizza nel 1932, Francis Lai era un grande compositore di musiche da film e dopo l’incontro per Un uomo, una donna rimase uno dei preferiti di Lelouche. Fra gli altri successi di Lai, La bicicletta ...

Addio al chimico statunitense Thomas Arthur Steitz - vinse il Premio Nobel nel 2009 : E’ morto martedì scorso nella sua casa di Stony Creek, in Virginia, il chimico statunitense Thomas Arthur Steitz, Premio Nobel per la chimica nel 2009 per la decifrazione a livello atomico della struttura dei ribosomi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Yale University, dove Steitz era professore di biofisica molecolare e di biochimica. Steitz aveva vinto il Premio Nobel assieme a Venkatraman Ramakrishnan e Ada Yonath per ...