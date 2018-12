ZF - Allo studio gli airbag del futuro

Spazio : Allo studio ‘occhiali’ più potenti per scrutare l’universo : E’ previsto a febbraio l’inizio dei lavori per la progettazione dei nuovi ‘occhiali’ che entro il 2025 verranno installati sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) dell’Osservatorio europeo australe (Eso) in Cile, per scrutare l’Universo con una nitidezza pari a quella dei telescopi spaziali. A dare la ‘super vista’ sara’ lo strumento Mavis (MCAO-Assisted Visible Imager & Spectrograph), ...

oggi Uomini e Donne: Andrea ha le idee chiare su chi eliminare, ma i dubbi non mancano Finalmente è arrivato il momento della messa in onda delle nuove puntate del Trono Classico. Ci attende un Giovedì pomeriggio molto movimentato. Grandi colpi di scena per gli attuali protagonisti di Uomini e Donne. Partiamo dal bellissimo e […] Uomini e Donne oggi: Lorenzo esce dallo studio, Andrea dubbioso

Camila Cabello ha postato il primo video dallo studio di registrazione al lavoro sul nuovo disco: CC2 sta arrivando!

DAllo studio Cassini nuovi risultati sull’impiego di rivaroxaban per la prevenzione di tromboembolismo venoso in pazienti oncologici ad alto rischio : Bayer e il suo partner di sviluppo Janssen Research & Development, LLC hanno annunciato la presentazione dei risultati dello studio di Fase 3 Cassini sull’impiego dell’anticoagulante orale rivaroxaban, per ridurre il rischio di tromboembolismo venoso (TEV) in pazienti oncologici ambulatoriali ad alto rischio, in terapia sistemica oncologica. Nonostante l’endpoint primario composito di TEV e mortalità associata non sia stato raggiunto, è ...

Dazi - summit alla Casa Bianca con i vertici dell'auto tedesca. Diess - Vw - : «Fatti progressi. Allo studio alleanza con Ford» : Così facendo Volkswagen farebbe contento Trump in un Paese dove nel settembre 2015 esplose - per poi allargarsi in tutto il mondo - lo scandalo dieselgate. A giugno il presidente americano aveva ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - nuove ipotesi Allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Dazi - Trump : Allo studio nuove tariffe su auto straniere : Il presidente americano, Donald Trump, torna a minacciare di imporre nuove tariffe sulle auto prodotte all'estero, anche in risposta al piano della General Motors di chiudere cinque fabbriche e ...

Trump : Allo studio dazi su auto estere : 18.54 L'amministrazione Trump sta studiando dazi sulle auto prodotte all'estero dopo che General Motors ha annunciato il suo piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di diversi stabilimenti negli Usa. Lo afferma lo stesso presidente americano in un tweet. Dopo le dichiarazioni di Trump,Fca peggiora a Piazza Affari arrivando a cedere circa il 2%. Mentre il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto inviato al G20, avverte:i possibili ...

Sclerosi multipla : commento Allo studio canadese sulla CCSVI di Zamboni : E’ stato pubblicato sul sito della prestigiosa rivista scientifica Neurology un commento ad uno studio canadese intitolato “Reader response: Safety and efficacy of venoplasty in MS: A randomized, double-blind, sham-controlled, phase II trial” (Risposta dei lettori: sicurezza ed efficacia dell’angioplastica nella SM: uno studio di fase II randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo). Secondo alcuni ricercatori canadesi ed ...

Unimc e diritto Allo studio : via alla settimana dell'inclusione - inaugurata l'aula per disabili : Per questo il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale della disabilità, inizierà Unimc for inclusion , una settimana di formazione, convegni, laboratori e spettacoli dedicata proprio all'...

Iraq : Allo studio "villaggio economico" per investitori a Baghdad : Secondo un comunicato stampa dell'ufficio di Al Halbousi, i colloqui hanno affrontato una serie di questioni commerciali e i modi per sfruttare il potenziale inespresso dell'economia nazionale. L'...

Reddito di cittadinanza? Tutt'altro che deciso : "Allo studio diverse opzioni" : Per Salvini e il governo si apre la settimana più difficile: mentre è scontato il ricorso alla fiducia per l'approvazione...

Tu sì que vales : Rudy Zerbi cade e scappa dAllo studio : Rudy Zerbi vittima di uno scherzo: cade e fugge dallo studio Ormai è una consuetudine di Tu sì que vales: lo scherzo a Rudy Zerbi. Questa sera a inizio puntata vi sono stati Tip e Tap i quali hanno preparato, con la complicità di Gerry Scotti, uno scherzo su misura per l’ignaro giudice che si è così spaventato da cadere da solo. Il tutto si è concluso con una fuga rocambolesca fuori dallo studio. Andando con ordine: tante scatole di ...

La vita sulle astronavi del futuro sarà molto complessa ma ci aiuterà l’Intelligenza Artificiale. È Allo studio il moderno HAL 9000 : Arriverà il giorno in cui non potremo fare a meno delle Intelligenze Artificiali. Per esempio, quando avremo la necessità di monitorare e amministrare ambienti complessi, come le astronavi o le colonie umane su Marte. Ci servirà un sistema intelligente in grado di gestire tutti i sistemi e interagire con le persone. Una sorta di HAL 9000, l’Intelligenza Artificiale del film 2001: Odissea nello spazio. Probabilmente chi ricorda il film avrà ...