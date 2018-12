Champions League - Young Boys-Juventus mercoledì alle 21 : 00 in chiaro su Rai 1 e Sky : Torna anche questa settimana l'appuntamento calcistico più seguito e atteso da tutti gli appassionati di calcio, la Champions League. L'11 ed il 12 dicembre infatti si giocherà la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell'edizione di quest'anno che vedrà la Juventus affrontare gli svizzeri dello Young Boys per provare a conquistare la prima posizione del girone H. Ma dove potranno vedere i tifosi bianconeri quest'importante match della ...

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...

Juve al lavoro in vista dello Young Boys : Domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull'Inter, ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . Sulla ...

Juve - riecco Emre Can : titolare contro lo Young Boys? Le possibili scelte : Un regalo di Natale in anticipo per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport definisce il rientro di Emre Can a piena disposizione dell'allenatore livornese. Dopo cinque settimane dal delicato intervento alla tiroide, il centrocampista tedesco ha scatenato il boato dell'...

Young Boys-Juventus - Champions League calcio : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Siamo giunti all’ultima giornata del Gruppo H della Champions League 2018/19 e la Juventus chiude la sua prima parte della massima competizione europea per club con la trasferta a Berna in casa dello Young Boys. I bianconeri, messa ampiamente in ghiaccio la qualificazione, devono ancora blindare il primo posto del girone, dato che lo sciagurato finale del match contro il Manchester United ha permesso ai Red Devils di portarsi a due sole ...

Young Boys-Juventus : diretta tv in chiaro su Rai 1 mercoledì 12 dicembre : La Juventus, dopo aver disputato il derby d’Italia contro l’Inter in campionato, sarà chiamata ad affrontare lo Young Boys in Champions League. La 6ª giornata del Gruppo H sarà comunque importante per i bianconeri, che dovranno far risultato a Berna per garantirsi il primato del girone. I ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 21.00 allo Stade de Suisse. Una vittoria contro gli elvetici ...

"Conta più lo Young boys" "E voi siete solo un collaudo" : Mentre calerà il sipario della Prima alla Scala di Milano, si alzerà quello del derby d'Italia all'Allianz Stadium di Torino. Odabella avrà appena ucciso Attila, quando Juventus e Inter inizieranno a ...

Mourinho - esultanza incontenibile in Manchester United-Young Boys : lui scaraventa a terra le borracce : Un gol insperato. All'ultimo respiro. E tutta la tensione e adrenalina, all'improvviso, scatenata contro le borracce accanto alla sua panchina. Le esultanze di José Mourinho fanno discutere ancora. ...

Champions League - Manchester United-Young Boys 1-0 : Fellaini regala gli ottavi a Mourinho : All'ultimo respiro, in quella che ormai chiameremo zona-Fellaini: il Manchester United si prende vittoria e qualificazione al 91', dopo una serata che si era impantanata su uno 0-0 che avrebbe ...

Champions - Valencia-Young Boys 3-1 : doppio Mina - super Soler. Assane illude gli svizzeri : Il talento di Soler, l'importanza di Rodrigo, la freschezza di Santi Mina. Il Valencia supera lo Young Boys - 3-1 il risultato finale - con tre ingredienti di vero spessore. E al Mestalla, il tasso ...

Champions League - gruppo H : il Valencia strapazza lo Young Boys e mette pressione allo United [GALLERY] : 1/8 LaPresse ...

Valencia Young Boys - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : formazioni ufficiali Valencia , 4-4-2, : Neto: Wass, Garay, G. Paulista, Gaya; c. Soler, Coquelin, Kondogbia, Guedes; Rodrigo M., S. Mina. All. Marcelino Young Boys , 4-4-2, : von Ballmoos; Mbabu, ...

Young Boys - gli eurorivali della Juve sempre più primi : ZURIGO, SVIZZERA, - Gli Young Boys passano in casa del Grasshoppers . I bernesi, prossimi avversari della Juventus nel girone di Champions League , si sono imposti 3-0 grazie all'uno-due messo a segno ...

Il Bayern stende l'Aek - il Valencia bloccato in casa dello Young Boys : Un'occasione persa e una vittoria in scioltezza. Il Valencia fatica più del dovuto a Berna contro lo Young Boys, pareggiando 1-1. Tutto facile, invece, per il Bayern Monaco in casa dell'Aek Atene: 0-2 ...