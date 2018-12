Xiaomi sta per presentare un nuovo dispositivo sviluppato per un anno | ma non è una

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cercando proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che riceverete a breve Android 9 Pie L'articolo Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 4 Pro riceve finalmente MIUI 10 Global Stabile : Anche Xiaomi Redmi 4 Pro, apprezzatissimo medio gamma del produttore cinese, riceve l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile. L'articolo Xiaomi Redmi 4 Pro riceve finalmente MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 8 con la nuova MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Mi 8 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la versione Global Stabile di MIUI 10, in fase di rollout a pochi giorni dalla versione cinese. L'articolo Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 8 con la nuova MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in arrivo su Honor 10 e avvistato su Xiaomi Mi Pad 4 Plus : Honor 10 si prepara a ricevere ufficialmente Android 9 Pie, mentre la stessa ultima distribuzione si fa vedere a bordo di Xiaomi Mi Pad 4 Plus su Geekbench. L'articolo Android 9 Pie in arrivo su Honor 10 e avvistato su Xiaomi Mi Pad 4 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi svela come è stata ottenuta la colorazione a gradiente di Mi 8 Lite : Xiaomi Mi 8 Lite è il primo smartphone della Casa cinese a proporre al pubblico una colorazione sfumata L'articolo Xiaomi svela come è stata ottenuta la colorazione a gradiente di Mi 8 Lite proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi 5S Plus - Redmi 4 e Redmi 4A ricevono MIUI 10 in versione Global Stabile : Anche Xiaomi Mi 5S riceve la versione Global Stabile di MIUI 10, basata su Nougat, ma è probabile l'arrivo di un aggiornamento ad Oreo. L'articolo Anche Xiaomi Mi 5S Plus, Redmi 4 e Redmi 4A ricevono MIUI 10 in versione Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Offerte Martedì 27 : Fotocamere Instantanee - Gimbal Xiaomi - PC - Smartphone e rimanenze del Cyber Monday! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

MIUI 10 Global Stabile atterra anche su Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite - da poco in Italia : anche Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, da poco ufficialmente disponibili in Italia, ricevono l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile. L'articolo MIUI 10 Global Stabile atterra anche su Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, da poco in Italia proviene da TuttoAndroid.

Dal 20 novembre si acquistano Xiaomi direttamente online da store ufficiale : orario ed offerte : A partire da domani 20 novembre gli utenti interessati ad uno smartphone Xiaomi avranno una soluzione alternativa importante per acquistare smartphone concepiti dal produttore asiatico. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, stiamo per assistere ad una svolta con cui proprio in occasione della settimana del Black Friday 2018 si dovrebbe dare una spinta cruciale alle vendite legate a questo brand. Il tutto in aggiunta a quanto ...

MIUI 9 Global stabile disponibile al download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro : MIUI 9 disponibile per il download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro: ecco i link per scaricare la ROM. L'articolo MIUI 9 Global stabile disponibile al download per Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 9 Pie - in versione stabile : È stato appena rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. L'aggiornamento pesa poco più di 1 GB e include le novità del nuovo sistema operativo. L'articolo Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 9 Pie, in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile : anche Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Global Stabile possono provare Google Fotocamera con Night Sight, a patto di avere i permessi di root sbloccati. L'articolo Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Xiaomi Black Shark sta arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5S - ma sempre con Nougat : anche Xiaomi Redmi Note 4 e Xiaomi MI 5S ricevono MIUI 10 Global Stabile, in entrambi i casi basate su Android 7.0 Nougat. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5S, ma sempre con Nougat proviene da TuttoAndroid.