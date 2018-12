X Factor | Leo Gassmann eliminato Leggi il messaggio di papà Alessandro! FOTO

Alessandro Gassman : "Dopo X-Factor? Leo deve studiare" : Ha fatto molto scalpore l'eliminazione di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman , da X-Factor. Per il giovane non è stato facile riuscire a colpire il cuore dei giudici, a causa dell'eredità che ...

X Factor 2018 - la dedica di Alessandro Gassmann al figlio Leo : Leo Gassmann è stato eliminato a un passo dalla finale di X Factor 2018. Il suo sogno di calcare il palco del Forum di Assago si è infranto quando era ormai a portata di mano. Fatale per lui la seconda manche della semifinale in onda giovedì 6 dicembre su Sky Uno, dove ha perso all’ultimo scontro con Luna, la rapper 16enne che viene dalla Sardegna. Eppure la gioia di essere arrivata fin qui è tanta, e molti sono fieri del percorso fatto dal ...

Leo Gassman : "Mio padre non ha mai interferito con il mio lavoro. A X Factor ho creato qualcosa di mio - senza usare il cognome" : Leo Gassman è uscito alle semifinali di X-Factor 12, ma non si dispera: "Non mi pento di come si andata e penso che gli obiettivi si raggiungano con il tempo [...] ho cercato di essere il più puro possibile cercando di prendere ogni attimo, ogni suggerimento, ogni emozione e ogni cosa che poteva regalarmi la gente. È stato un orgoglio uscire alla semifinale e so di essermi fatto valere".A Vanity Fair ha raccontato della sua ...

«X Factor 12» - Leo Gassman : «Canto per chi mi disprezza» : X Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanLa prima persona che Leo Gassman ha sentito dopo la sua eliminazione a X Factor è stato papà Alessandro, poco prima che twittasse tutto il suo orgoglio per quel figlio tanto perbene e tanto studioso. «Mi ha sempre lasciato libero di scegliere seguendomi molto attentamente come solo il padre migliore del ...

Il palco dell'X Factor Arena saluta Martina e Leo ad un passo dalla finale : Arriva, come ogni anno, l'attesa semifinale di X Factor, e con questa la temuta doppia eliminazione. Come già accaduto nella storia di questo show, non sempre le cose vanno come si crede. A lasciare il palco nella puntata di ieri sera, infatti, due dei personaggi più amati e popolari di questa edizione. La giovanissima Martina Attili, ormai nota al pubblico di casa per "Cherofobia", deve abbandonare X Factor già al termine della prima manche, ...

«X Factor 12» - Alessandro Gassman al figlio : «Leo - sono fiero di te. Ti voglio bene» : Per sette settimane ha preferito non pronunciarsi, seguendo il percorso del figlio all’interno di X Factor in maniera discreta, probabilmente per non influenzare il giudizio del pubblico. Ma, ora che Leo Gassman è definitivamente fuori dal gioco, papà Alessandro può finalmente lasciarsi andare ed esprimere tutto il suo orgoglio. Lo fa attraverso un messaggio su Twitter e una foto che lo vede insieme a Leo ancora piccolino, sdraiato vicino ...

X Factor - la semifinale. Martina e Leo fuori dalla gara. E Manuel annuncia l'addio : In pochi due puntate fa avrebbero scommesso su un quartetto di finalisti formato da Bowland, Anastasio, Luna e Naomi. Nelle ultime settimane, sul palco di X-Factor, è cambiato tutto. Si sono stravolte le gerarchie, i gusti del pubblico hanno preso una nuova direzione. Dopo l'eliminazione di Sherol tra lo stupore generale, ecco un'altra vittima illustre del televoto. Via la strafavorita Martina Attili, che aveva colpito tutti con la sua ...