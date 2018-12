X Factor | dopo Fedez e Manuel Agnelli anche Lodo Guenzi potrebbe dire addio

Asia Argento - dopo X Factor - Lodo Guenzi la umilia : 'Lei come collega?' - un massacro brutale : I rapporti tra Lodo Guenzi e Asia Argento non sono mai stati serenissimi e il tempo non ha di certo migliorato la situazione. Il cantante degli Stato sociale era subentrato come giudice di XFactor ...

Alessandro Gassman : "Dopo X-Factor? Leo deve studiare" : Ha fatto molto scalpore l'eliminazione di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman , da X-Factor. Per il giovane non è stato facile riuscire a colpire il cuore dei giudici, a causa dell'eredità che ...

X Factor - Manuel Agnelli lascia dopo la finale 'Tutto ha una fine' : 'Bisogna riconoscere che tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due. Il mio percorso è chiuso. Il forum sarà la mia ultima data'. La semifinale di X Factor è segnata dall'annuncio di Manuel ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : l’annuncio a sorpresa dopo l’eliminazione di Martina Attili : Manuel Agnelli lascia X Factor: l'inaspettato annuncio arriva dopo la semifinale dell'edizione numero 12, attualmente in corso. Manuel Agnelli ha perso una delle sue migliori concorrenti durante la penultima puntata del talent show di Sky Uno: Martina Attili ha lasciato il programma e non si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) la prossima settimana. Visibilmente contrariato al momento del verdetto, Manuel Agnelli non ha ...

X Factor 2018 - eliminata Sherol/ Leo Gassman dopo la puntata : 'Io da casa avrei votato lei' - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor - dopo la presentazione degli inediti - ecco chi è stato premiato dagli ascolti : A una settimana di distanza dalla presentazione degli inediti degli otto concorrenti di X Factor 12 , la classifica Top 50 Italy di Spotify, che è la piattaforma dove è possibile ascoltare i brani, ha ...

Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche sulle sue scelte a X Factor : “Dica quello che vuole” : Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche mosse in merito alle sue scelte e che avrebbero causato l'eliminazione di due delle band che l'attrice romana aveva deciso di portare ai live. Il leader di Lo Stato Sociale decide comunque di mostrarsi neutrale, senza dare giudizi di sorta sulle esternazioni della ex giudice del talent e che avrebbe anche deciso di non seguirlo più sui social. "Da figlio di giudice, non mi sento di ...

Renza Castelli è l’eliminata di X Factor dopo il ballottaggio “fratricida” contro Naomi : L’eliminato del 5° Live Show di X Factor 12 è Renza Castelli dopo un ballottaggio fratricida. Una serata difficile per Fedez che ha visto entrambe le sue concorrenti al ballottaggio, l’una contro l’altra, dopo due manche che hanno diviso gli otto concorrenti in gruppi di quattro. Nel primo Renza, Anastasio, Sherol e Luna; nel secondo Naomi, Leo Gassman, Martina Attili e i BowLand. Le concorrenti meno votate nelle due manche, in cui sono ...

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli/ Le scuse dopo gli insulti : 'si dicono tante ca**te' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio, rapper di X Factor 2018, offende Selvaggia Lucarelli e poi chiede pubblicamente scusa: 'si dicono tante ca**te'.

Anastasio X Factor 2018 - arrivano le scuse a Selvaggia Lucarelli dopo le offese : X Factor 2018, il post di Anastasio con le offese a Selvaggia Lucarelli Da ore si parla di un post di Anastasio di X Factor 2018 contro Selvaggia Lucarelli. Il rapper degli Under Uomini è venuto a sapere della polemica esplosa nella notte sui social e ha deciso di intervenire. Era inevitabile, adesso è un […] L'articolo Anastasio X Factor 2018, arrivano le scuse a Selvaggia Lucarelli dopo le offese proviene da Gossip e Tv.

Dopo l’addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi e frequenta Fabrizio Corona : Dopo essere stata costretta a dire addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi: l'attrice e regista, intervistata dal settimanale Chi per parlare della storia d'amore in erba con Fabrizio Corona, ha confermato di voler tornare a lavorare molto presto per superare il periodo difficile che sta affrontando da ormai un anno. Dal caso Weinstein a quello Bennett, passando per la morte del compagno chef Anthony Bourdain, la Argento ...

Asia Argento dopo l'addio a XFactor verso il serale di Amici : «Trattativa con Maria De Filippi» : Da ' XFactor ' Asia Argento potrebbe approdare al serale di ' Amici '. Asia, come riportato da Leggo.it, ha abbandonato la poltrona di giudice del talent di casa Sky a fianco di Fedez, Mara Maionchi e ...

X Factor 2018 - Live show/ Diretta - eliminato e ospiti : Renza Castelli dopo Luna Melis (25 ottobre) : X Factor 2018, primo Live 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Fedez/ Le polemiche dopo il compleanno : i meme il parere degli internauti (X Factor 2018) : Fedez è uno dei volti più amati di X Factor 2018: quest'anno il rapper si occupa della categoria Over. Chissà che non possa essere l'occasione giusta per vincere XF12(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:37:00 GMT)