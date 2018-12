X Factor 2018 assegnazioni finale | anticipazioni e brani di giovedì 13 dicembre

Dagli addii dei giudici ai colpi di scena : si chiude X-Factor 2018 : Non si può certo dire che siano mancati i colpi di scena nell'edizione 2018 del talent show X Factor, targato Sky Uno e prodotto da Fremantle. Da Asia Argento - con tutto il seguito delle polemiche ...

Intesa San Paolo con le star di X Factor 2018 : martedì 11 Martina Attili e Leo Gassmann a Roma : Intesa SanPaolo , main sponsor della dodicesima edizione di X Factor 2018 , rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle nel segno della ...

X Factor 2018 - la dedica di Alessandro Gassmann al figlio Leo : Leo Gassmann è stato eliminato a un passo dalla finale di X Factor 2018. Il suo sogno di calcare il palco del Forum di Assago si è infranto quando era ormai a portata di mano. Fatale per lui la seconda manche della semifinale in onda giovedì 6 dicembre su Sky Uno, dove ha perso all’ultimo scontro con Luna, la rapper 16enne che viene dalla Sardegna. Eppure la gioia di essere arrivata fin qui è tanta, e molti sono fieri del percorso fatto dal ...

Ascolti Tv giovedì 6 dicembre 2018 - sugli scudi Vanessa Incontrada e X Factor : Ascolti Tv di giovedì 6 dicembre 2018. Vanessa Incontrada ancora protagonista. Su Rai1 il film tv I Nostri Figli , con Giorgio Pasotti, ha conquistato una media di 5 milioni e mezzo di spettatori pari ...

X Factor 2018 - l’annuncio a sorpresa di Manuel Agnelli : “Il mio percorso come giudice finisce qui” : La notizia che non ti aspetti arriva alla fine della semifinale di X Factor, Manuel Agnelli ha annunciato che quella di giovedì sarà la sua ultima puntata nel talent show in onda su SkyUno. “Bisogna riconoscere un po’ di cose. Sarà un Forum sicuramente triste, per me. Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti, ma questo succede un po’ a tutti, ma l’altra è cosa che voglio dire è che tutto ha una ...

Marco Mengoni alla finale di X Factor 2018 con Ghali : tutti gli ospiti del 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago : Marco Mengoni alla finale di X Factor 2018: il cantante salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) giovedì 13 dicembre per una performance speciale con i quattro finalisti. Pochi i dettagli a proposito dell'esibizione di Marco Mengoni con i concorrenti in gara. Alessandro Cattelan ha annunciato in diretta la sua presenza nel programma la prossima settimana senza svelare ulteriori particolari a proposito della sua esibizione che ...

X Factor 2018 - semifinale con colpi di scena : eliminati Martina Attili e Leo Gassmann : Ieri, giovedì 6 dicembre, è andata in onda la semifinale di X Factor 2018 ed è stata una puntata ricca di colpi di scena. Infatti, un'eliminazione inaspettato ha lasciato davvero tutti di stucco, mentre Fedez è riuscito a far cantare Naomi in tutte e due le manche. Da pochi giorni, in effetti, sui social chiedeva aiuto ai telespettatori per far approdare la sua concorrente almeno al secondo round, allo scopo di farla esibire con una canzone di ...