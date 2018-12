WhatsApp - la bufala della terza spunta blu in arrivo : Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti, ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp L'indiscrezione, assolutamente falsa, aveva fatto il giro del mondo, ma gli sviluppatori di WhatsApp non hanno alcuna ...

Terza spunta WhatsApp in dirittura d’arrivo? Un’altra bufala è servita : La Terza spunta WhatsApp sta veramente per essere integrata, oppure siamo al cospetto di un'altra bufala, come tante se ne sentono ormai circolare? Come riportato da 'bufale.net', la questione sarebbe ben più profonda di quel che sembrerebbe: in Rete di riferimenti assoluti che si riallacciano alla Terza spunta WhatsApp non ce ne sono, sintomo evidente che la fake-news stia girando all'interno dell'applicazione stessa, probabilmente tramite la ...

Batterio in carne di maiale infetta : una bufala il messaggio vocale WhatsApp? : C'è un Batterio nella carne di maiale e quindi un'infezione di cui nessuno appositamente ci parla? Il messaggio vocale che lancia l'allarme sta circolando in queste ore su WhatsApp e Facebook Messenger, mettendo la pulce nell'orecchio in centinaia e centinaia di italiani. Nella nota si ascolta circa un Batterio nuovo, probabilmente proveniente dall'estero, che avrebbe infettato una quantità indefinita di carne di maiale in vendita nei ...

Pericolo WhatsApp Gold ed il video Martinelli che diffonde un malware : solo una bufala? : E’ ormai notizia di tutti i giorni ritrovarsi a fare i conti con le classiche catene inviate su WhatsApp (in questo caso WhatsApp Gold), che a volte creano semplicemente degli allarmismi, invitando gli utenti a condividere una determinata notizia o ad aprire il contenuto di un file inviato. Spesso dietro a queste catene non si cela alcun tipo di Pericolo, ma si tratta di notizie diffuse semplicemente per creare panico tra i vari utenti. Ultima ...

In bellezza l’ultima truffa : cofanetto Lancôme beauty 2018 in regalo su WhatsApp in odor di bufala : Si può parlare di bufala e truffa del cofanetto Lancôme beauty 2018 allo stesso tempo: il noto brand regalerebbe su WhatsApp un suo box di prodotti attraverso il proliferarsi di una nota virale diffusa di chat in chat ma l'azienda di cosmetici non c'entra nulla con la comunicazione, anzi in queste ore sta subendo un deciso danno di immagine proprio a causa di quanto diffuso sull'applicazione di messaggistica. Non è la prima volta che accade: ...

WhatsApp - la nuova bufala via messaggio : come riconoscerla e i rischi : McDonald’s e le bufale: no, non parliamo delle mozzarelle del sud Italia ma delle cosiddette ‘fake news’ che ogni tanto (un po’ troppo di frequente negli ultimi tempi) circolano sul mondo del web. Avete presente quelle e-mail che arrivano di tanto in tanto sulla propria casella di posta dove vi promettono ponti d’oro, guadagni milionari oppure conti in banca – magari presso una filiale dove non siete mai ...