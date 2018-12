Volley | infortunio per Luigi Randazzo Per l’azzurro lesione del crociato anteriore del

oasport

(Di martedì 11 dicembre 2018) Brutte notizie per Padova e per la Nazionale italiana di, schiacciatore dei patavini e degli azzurri, ha riportato ladel legamentodel ginocchio destro. La diagnosi, a seguito degli esami strumentali a cui il ragazzo si è sottoposto in data odierna, è stata comunicata dallo staff sanitario del club veneto.I tempi di recupero dall’, rimediato nel quarto set della vittoriosa sfida contro la corazzata Perugia, saranno comunicati nei prossimi giorni dai medici della società patavina. Lo schiacciatore, comunque ancora di proprietà della Lube, subisce così un nuovoallo stesso ginocchio già operato.La strada da seguire per il rientro in gara, ricorrendo o meno all’operazione, verrà decisa di concerto con le due società interessate e la Nazionale italiana.avrebbe quasi certamente preso il ...