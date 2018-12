Volley femminile | Serie A1 2019 | Monza travolge Casalmaggiore nel posticipo e si

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : nona giornata - Scandicci batte Conegliano e insegue Novara con Busto Arsizio : Scandicci è l’anti Novara nella Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le toscane hanno infatti sconfitto Conegliano per 3-1 nello scontro diretto tra chi era in scia alle piemontesi (oggi ferme per osservare un turno di riposo) e si sono così portate a tre punti di distacco dalla Igor. Una vertiginosa Isabelle Haak (29 punti), le cinque stampatone di Adenizia, le prove coriacee delle schiacciatrici Lucia Bosetti (11) ed Elitsa Vasileva ...

Volley femminile - VakifBank Istanbul Campione del Mondo : strepitoso bis iridato di Giovanni Guidetti : Il VakifBank Istanbul si conferma sul trono del Pianeta, la corazzata turca ha sconfitto il Minas Tenis Clube per 3-0 (25-23; 25-21; 25-19) nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il secondo titolo iridato consecutivo (il terzo della storia considerando anche quello del 2013). Le Campionesse d’Europa, allenate da Giovanni Guidetti, sono state implacabili nell’atto conclusivo che si è giocato ...

Volley : A2 Femminile - netto successo del Cus Torino su Ravenna : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Marchiaro scende in campo con Morolli in palleggio, Vokshi opposto, al centro Mabilo e Martinelli , schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero. Risponde coach Caliendo ...

Volley : A1 Femminile - Filottrano si prende i tre punti contro Cuneo : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Filippo Schiavo schiera la Lardini Tominaga in palleggio, Whitney opposto, Garzaro e Pisani centrali, Vasilantonaki e capitan Di Iulio in banda, Cardullo libero. Pistola ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Filottrano torna al vincere dopo oltre un mese : demolita Cuneo (3-1) : Trentasette giorni e cinque turni senza vittoria, prima del trionfo di stasera contro Cuneo. La Lardini Filottrano rompe il digiuno e sale a quota 6 in classifica rimettendosi in corsa per la salvezza in Serie A1: 3-1 ad una evanescente Bosca San Bernardo Cuneo nell’anticipo della nona giornata del massimo campionato. Un successo meritato della squadra marchigiana che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ottenendo il primo sigillo ...

Filottrano Cuneo/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : si comincia! - Serie A1 Volley femminile - - IlSussidiario.net : Diretta Filottrano Cuneo: info streaming video e tv Rai del match, atteso oggi 8 dicembre nella 9giornata di Serie A1 di volley femminile.

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Volley : A2 Femminile - la 2a di ritorno si apre con Cus Torino-Ravenna : Dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata, la Eurospin Ford Sara Pinerolo riparte dal palazzetto dello sport di casa, teatro del match contro l'Acqua e Sapone Roma Volley Group. ' ...

Volley : A1 Femminile - nella 9a scontro al vertice Scandicci-Conegliano : LA GIORNATA- In diretta su Rai Sport + HD, sabato sera alle 20.30, la delicata sfida tra Lardini Filottrano e Bosca S.Bernardo Cuneo. Le marchigiane vogliono fortemente lasciare le ultime posizioni ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - espugnata Dresda a suon di muri : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle sono riuscite a espugnare il campo del Dresda per 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi di finale e, dopo la vittoria al tie-break maturata nel match di andata, hanno staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta. Ora le biancorosse se la dovranno vedere ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : oggi Dresda-Busto Arsizio - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Busto Arsizio, ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle affronteranno la compagine tedesca dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-2: le biancorosse dovranno vincere oppure perdere al tie-break e poi conquistare il golden set di spareggio se vorranno accedere al turno ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola agli ottavi di finale - ampio turnover e Perg sconfitto : Monza vola agli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, terza competizione europea per importanza. Il Saugella ha sconfitto il Prinz Perg per 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nel ritorno dei sedicesimi di finale, replicando così il successo dell’andata e staccando agevolmente il pass per il prossimo turno dove se la vedranno contro le vincenti di Gent-Pihtipudas (domani le belghe partiranno dal 3-2 della scorsa ...