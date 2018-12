Vladimir Putin | la figlia Ekaterina Tichonova per la prima volta in tv | Carriera politica

Donald Trump ha cancellato l’incontro che avrebbe dovuto avere con Vladimir Putin al G20 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato l’incontro che avrebbe dovuto avere con il presidente russo Vladimir Putin durante il G20 che si terrà a Buenos Aires, in Argentina, fra il 30 novembre e il primo dicembre. Trump ha

Vladimir Putin riaccende la tensione in Ucraina : Il presidente russo sta mettendo in atto con grande abilità un’escalation calcolata, sapendo che nessuno in occidente è pronto a morire per il mar d’Azov. Leggi

Reportage – Estonia - l’occhio di Vladimir Putin nel Paese baltico spaccato a metà : Un tunnel grigio, in cui si incanala il vento gelido. Sotto c’è il baltico, sopra il verde di Tallin. Il Memoriale delle vittime del comunismo, inaugurato appena due mesi fa, il 23 agosto, si erge come un monito nella Capitale estone. A marzo qui ci sono le elezioni nazionali, a maggio, soprattutto, le europee. In questa Repubblica baltica, che ha conquistato l’indipendenza dopo il collasso dell’Unione sovietica nel 1991 si respira un’atmosfera ...

Matteo Salvini - l'idea : una marcia contro l'Europa - con lo zampino di Vladimir Putin : ... hanno riferito a Libero fonti vicine al Cremlino, sarà in visita in Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio: 'L'economia della fiducia e la diplomazia del business dall'Atlantico al ...

Vladimir Putin - perché l'aiuto della Russia può affondare l'Italia : 'Finirà come la Grecia' : L'ipotesi di un investimento da parte della Russia in titoli di Stato italiani non è stato accolto con grande entusiasmo tra gli analisti economici. l'aiuto russo non basterebbe certo a salvare la ...

Giuseppe Conte - Renato Farina : il premier non è un pirla. Dopo l'incontro con Vladimir Putin... : Allievo prediletto non di Alpa, ma di un altro gigante della materia come Giovanni Battista Ferri, ha presto conquistato la cattedra e la stima di quel piccolo importantissimo mondo, che è una ...

Vladimir Putin : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Siria - Vladimir Putin : “Isis ha 700 cittadini Ue e Usa in ostaggio”/ “Minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Siria - Vladimir Putin : “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa - minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Terroristi dell’Isis avrebbero preso in ostaggio quasi 700 cittadini europei e statunitensi nelle aree della Siria controllate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha detto Putin intervenendo al Forum di Valdai, a ...

Vladimir Putin ha compiuto 66 anni : ecco cosa fa il presidente russo il giorno del suo compleanno. La scheda : Vladimir Putin ha compiuto 66 anni il 7 ottobre. Sul suo compleanno circolano sempre particolari aneddoti, come quando andò in Siberia a camminare o come quando partecipò a una partita di hockey e segnò sette reti. Quest’anno la festa è stata organizzata tenendo nascosto il luogo (sul Mar Nero, in ogni caso). Dunque relax per il presidente russo, che è stato raggiunto dall’amico Silvio Berlusconi. L'articolo Vladimir Putin ha ...

Silvio Berlusconi sul Mar Nero per il compleanno di Vladimir Putin : “Una persona umile e molto rispettosa degli altri”. Così Silvio Berlusconi elogia il suo amico Vladimir Putin. “Non prende mai decisioni affrettate

Buon compleanno Cristina Fanton - Federico Pizzarotti - Vladimir Putin… : Buon compleanno Cristina Fanton, Federico Pizzarotti, Vladimir Putin… …Piero Fassino, Lapo Elkann, Desmond Tutu, Dida, Laura Bignami, Giorgio Di Centa, Sergio Battelli, Amedeo Tessitori, Raffaella Barbieri… Oggi 7 ottobre compiono gli anni: Mario Castellazzi, ex calciatore; Marcello Abbado, pianista, compositore; Gilberto Antonio Marselli, sociologo; Andreino Repetti, ex calciatore; Desmond Tutu, arcivescovo; Achille Baldini, ex calciatore; ...

Il calendario 2019 di Vladimir Putin : 12 mesi in compagnia dello zar : Non solo un presidente, ma un vero e proprio sex symbol. Così Vladimir Putin appare nel nuovo calendario 2019, disponibile in commercio da pochi giorni. Come ogni anno la tradizione è stata mantenuta e il capo del Cremlino si mostra agli occhi dei russi nella migliore forma possibile, sfoggiando una linea invidiabile, superati i 60 anni.Putin viene ritratto mentre fa il bagno nelle gelide acque siberiane durante l'Epifania, si ...

Il calendario dello «zar» Vladimir Putin - un uomo sempre in posa : «Ammazzeremo i terroristi anche al cesso»«La dissoluzione dell'Unione sovietica è stata la più grande catastrofe geopolitica del 20esimo secolo»«Quelli che vengono da noi a darci lezioni di democrazia sono i primi a non voler imparare cosa sia effettivamente la democrazia»«Il modello unipolare è inaccettabile e impossibile».«Capisci, George? L'Ucraina non è nemmeno uno Stato!».«Più conosco gli esseri umani, e più amo i cani».«Siete i benvenuti ...