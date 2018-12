Vladimir Luxuria contro Rai 3 | Salta la mia puntata di Alla Lavagna | forse scomodi

Vladimir Luxuria - Alla Lavagna salta ancora e lei replica : “Scomodi certi temi” : Vladimir Luxuria delusa chiede spiegazioni Alla Rai: il suo intervento al programma Alla Lavagna spostato ancora una volta salta ancora una volta l’intervento di Vladimir Luxuria a Rai 3 nel programma Alla Lavagna. A dare la notizia è stata l’ex parlamentare in persona su Twitter che, a tal proposito, è apparsa molto delusa dAlla cosa. […] L'articolo Vladimir Luxuria, Alla Lavagna salta ancora e lei replica: “Scomodi ...

Vladimir Luxuria - è polemica per un post di Fotografie segnanti che la accosta a "Se questo è un uomo" di Primo Levi : Monta la polemica su Facebook tra gli amministratori e i numerosi 'seguaci' della pagina Fotografie segnanti, e la ex parlamentare Vladimir Luxuria. Quest'ultima, infatti, critica aspramente il post in cui Fotografie segnanti ha pubblicato la copertina di un suo libro, su cui c'è una foto di Luxuria, scrivendo: 'Se questo è un uomo' di Primo Levi è ancora un'opera molto apprezzata dai lettori per la capacità di creare un forte trasporto ...

Domenica In - Solange e Vladimir Luxuria fianco a fianco : il terribile sospetto - cosa spunta nella foto : Grossa sorpresa trash in studio a Domenica In . Da Mara Venier su Rai 1, all'inizio della puntata di Domenica 11 novembre, ecco comparire in studio non solo il Mago Otelma , ma anche Solange . Tra gli ...

Vladimir Luxuria ‘assolve’ Cirilli dopo la gaffe sulla sua sessualità : Gabriele Cirilli e la gaffe con Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show Tale e Quale Show continua a tenere banco con il Torneo, dopo l’ottava edizione del varietà di Carlo Conti che si è conclusa la settimana scorsa con la proclamazione di Antonio Mezzancella. Il 2 novembre, infatti, ha preso il via lo scontro tra i migliori interpreti dell’edizione appena terminata e i più bravi delle edizioni precedenti. A vincere la prima serata di ...

Tale e quale show - Gabriele Cirilli e la gaffe con Vladimir Luxuria : 'In quale bagno...' - travolto di insulti : Il ritorno di Gabriele Cirilli a Tale e quale show , da giurato speciale, non ha convinto i telespettatori. Il comico chiamato da Carlo Conti su Raiuno è infatti incappato in qualche gaffe di troppo. ...

Vladimir Luxuria asfalta Cirilli a Tale e Quale : la battuta che fa indignare tutti : Tale e Quale Show, la battuta di Gabriele Cirilli a Vladimir Luxuria: è polemica Gabriele Cirilli è tornato a Tale e Quale Show per una sera, nelle vesti di giurato speciale. E ha inanellato una gaffe dietro l’altra. Prima ha dichiarato convinto che Marcella Bella è sarda (quando invece è siciliana), poi ha fatto una […] L'articolo Vladimir Luxuria asfalta Cirilli a Tale e Quale: la battuta che fa indignare tutti proviene da Gossip e ...

Vladimir Luxuria difende Nicola Savino dalle offese di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona furioso con Nicola Savino: Vladimir Luxuria lo difende Dopo lo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è al centro di nuove polemiche. Questa volta a scatenare la sua ira funesta è stato Nicola Savino. Durante la diretta di martedì scorso de Le Iene, il conduttore si era lasciato andare ad alcuni commenti su Corona. A rincarare la dose è stata anche la Gialappa’s Band. L’ex re dei paparazzi ha ...

Vladimir Luxuria È PATTY PRAVO/ Video : "Bene nelle movenze - meno nella voce" (Tale e Quale Show 2018) : nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, VLADIMIR LUXURIA veste i panni di PATTY PRAVO. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Vladimir Luxuria rivela il suo dramma dopo l'Isola dei Famosi - : La Luxuria, un'attivista, scrittrice, personaggio televisivo, attrice, drammaturga ed ex politica italiana, si è dimostrata particolarmente sensibile alle emozioni nel corso della trasmissione di ...

Vladimir Luxuria rivela a Domenica In : 'Per la prima volta voglio raccontare il dramma dopo l'Isola' : Una vicenda mai confessata. A Domenica In si è parlato dell'adozione e di coppie omogenitoriali. Vladimir Luxuria , ospite in studio per il talk show si è commossa e ha deciso di raccontare un ...

Vladimir Luxuria in lacrime a Domenica In : “Mi sono chiusa in camera e ho pianto tutta la notte” : Figlie e coppie dello stesso sesso, questo è l’argomento che da il via a questa nuova puntata di Domenica In e tra frasi fatte e le diverse opinioni degli ospiti in studio, è sicuramente la testimonianza di Vladimir Luxuria. Lei ha modo di raccontare qualcosa di personale che non ha mai detto prima e che prova il fatto che anche omosessuali e persone come lei hanno desiderio di avere un figlio. IL RACCONTO DI Vladimir Luxuria Luxuria ...

Vladimir Luxuria commossa a Domenica In : “Aiuto un bambino a distanza” : Domenica In: Vladimir Luxuria si commuove da Mara Venier Mara Venier ha aperto subito la puntata odierna di Domenica In con il talk dedicato questa settimana alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, alla luce della recente notizia della separazione tra Miguel Bosè e il suo compagno Nacho Palau, che ha fatto scaturire grande dibattito e anche grande contrarietà sul tema dell’assegnazione dei figli adottivi. Il pubblico si è ...