Vieni da me | Alda D' Eusanio disgustata da Fabrizio Corona | il gesto clamoroso | Caterina

Alda D’Eusanio a Vieni da me fa una battuta su Maria De Filippi : Vieni da me, Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi? Io mi commuovo solo con…” Alda D’Eusanio ospite oggi a Vieni da me di Caterina Balivo si è sottoposta al gioco “Hai detto di…”. In pratica si sarebbe dovuta ricordare il destinatario vip di alcune dichiarazioni da lei pronunciate in passato. Tra le foto che ha posizionato in testa del vip che avrebbe dovuto indovinare c’è stata anche quella di ...

Vieni da me Alda D’Eusanio racconta il suo dramma : Alda D’Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me” e oltre a raccontare cosa fa oggi, ha ripercorso alcuni dei momenti più drammatici della sua vita legati alla morte del marito nel 1999. Solo l’incontro con Giorgio le ha letteralmente salvato la vita: “Ci siamo incontrati quando io pesavo 36 chili – ha confessato Alda D’Eusanio a Vieni da me – Non mangiavo e non bevevo perché volevo morire perché mio ...

