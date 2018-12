Video Milan-Torino | 0-0 | | highlights della partita | Serie A 15giornata

Milan e Torino non si fanno male - punto in ‘chiave’ Europa : la squadra di Mazzarri gioca con personalità - quella di Gattuso con grinta [FOTO e Video ] : 1/36 Spada/LaPresse ...

Milan - Paquetà al passo d’addio con il Flamengo : saluto commovente - poi l’annuncio [Video] : Il giovane brasiliano Lucas Paquetà è ormai prossimo a vestire la maglia del Milan. Come dichiarato dallo stesso Gattuso, il classe ’97 sarà a Milano nei prossimi giorni per effettuare alcuni test e conoscere il mondo in cui si troverà a lavorare in futuro. Poi farà rientro in Brasile per qualche giorno e dal 2019 sarà regolarmente a disposizione del club rossonero. Intanto ha disputato l’ultima partita con la maglia ...