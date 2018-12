Vicky Pattison va in ritiro dopo l’annullamento del matrimonio

Vicky Pattison nega i “patetici” gossip secondo cui era già finita con John Noble prima che lui la tradisse : Avevano in programma di sposarsi nel 2019 The post Vicky Pattison nega i “patetici” gossip secondo cui era già finita con John Noble prima che lui la tradisse appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita : John Noble sarebbe stato pizzicato con un'altra a Dubai The post Vicky Pattison parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison : la sua festa di fidanzamento è stata “un disastro” e taglierà il numero di invitati al matrimonio : Oh oh The post Vicky Pattison: la sua festa di fidanzamento è stata “un disastro” e taglierà il numero di invitati al matrimonio appeared first on News Mtv Italia.