Vice – L’uomo nell’ombra | com’è il Dick Cheney di Christian Bale

gqitalia

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - strmovieIT : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - StefanoBickle : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) È unirriconoscibile quello che si può ammirare nel trailer italiano di– L’uomo nell’ombra, film di Adam McKay in cui veste i panni (oversize) di-presidente degli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush (dal gennaio 2001). In poco più di un minuto il trailer dà un assaggio molto gustoso del film, mostrandone il ritmo e l’ironia, ma mettendo già le carte vincenti in tavola. E ce ne sono parecchie, tanto da essere candidato a sei Golden Globe (nelle categorie miglior film – commedia o musical, regista, sceneggiatura, attore protagonista – commedia o musical, attore non protagonista e attrice non protagonista).La trama di– L’uomo nell’ombra Il titolo del film svela il suo focus: si tratta infatti di un ritratto dell’uomo che, nell’ombra, ha governato sugli Stati ...