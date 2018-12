Viaggi & Turismo | 10 cose da non fare nella cabina di una nave da crociera

meteoweb.eu

: ++DI MAIO DA RECORD++ Come mai Luigi Di Maio si è fatto rimborsare oltre 20mila euro per taxi viaggi pasti dal 1o g… - AnnalisaChirico : ++DI MAIO DA RECORD++ Come mai Luigi Di Maio si è fatto rimborsare oltre 20mila euro per taxi viaggi pasti dal 1o g… - beppe_grillo : Ripensate al 1993. Avreste potuto predire il web, i tablet e gli smartphone, i viaggi spaziali privati, l’ascesa de… - mengonimarco : In diretta ora da @RadioItalia, partner ufficiale di #MengoniLive2019, con @mauromarino e @ManolaMoslehi. Si parla… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Durante unaladiventa il proprio piccolo spazio privato: il luogo dove si riposa cullati dal rumore delle onde, dove ci si rifugia quando si vuole prendere una pausa dalla folla dei ristoranti a buffet o dalle attività di gruppo in piscina, o dove semplicemente ci si rilassa, soprattutto se si ha unaesterna con balcone, leggendo un libro con la brezza tra i capelli. Ma ci sono alcuneche è consigliabile nondurante i giorni di vacanza, bisogna sempre ricordarsi che si sta vivendo un’esperienza particolare, in mezzo al mare, quindi ci sono alcune piccole regole da rispettare. Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, ha stilato una rapida guida con le 10da nonnelle cabine delle navi, un piccolo vademecum per trascorrere una vacanza senza problemi.1. Evitare phone e piccoli apparecchi elettrici ...