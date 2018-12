Vettel | ' Una conversazione con Michael Schumacher aiuterebbe incommensurabilmente'

Ecclestone : “Vettel Una vittima - non il colpevole” : Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel. Secondo l’ex-boss della F1 la Ferrari non avrebbe infatti supportato in modo adeguato il tedesco durante questa stagione. “Lewis ha dominato, ma ha anche avuto il supporto totale del suo team e non si può dire lo stesso per Sebastian“, ha detto ad Auto Bild. “La mia impressione è che la […] L'articolo Ecclestone: “Vettel una vittima, non il colpevole” ...

F1 - Vettel svela : “i tifosi mi hanno aiutato nelle difficoltà. La morte di Marchionne? Una tragedia - ma…” : Il pilota tedesco ha parlato della stagione conclusa, soffermandosi sul sostegno dei tifosi e sulla morte di Marchionne Chiusa la stagione e archiviata la prima due giorni di test ad Abu Dhabi, per Vettel è tempo di godersi un po’ di relax prima di concentrarsi sul prossimo Mondiale. photo4/Lapresse Il tedesco avrà come compagno di squadra Charles Leclerc, un giovane di belle speranze che ha già dimostrato di saperci fare al volante ...

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non c’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

Formula 1 - Hamilton e Vettel sull'addio di Alonso al Mondiale : 'Ci mancherai - sei una leggenda' : ... lui ci mancherà perché Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale manchera' uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo. "Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Sebastian Vettel : “Chiudo una stagione complicata - ma ho dato tutto” - Kimi Raikkonen : “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi” : Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica. Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le libere : 'Dura chiudere con una vittoria - non siamo abbastanza veloci' : "Non eravamo molto veloci, bisogna trovare più passo entro sabato. Le condizioni si sono messe a nostro favore, vediamo la prossima giornata. Spero che i giochi per la pole siano aperti, nelle libere ...

Vettel : una reprimenda e 25.000 euro di multa : Non ci si crede ancora a quello che è successo nel Q2 del Brasile, ma a Sebastian Vettel è andata meglio di quanto potesse andare (penalità in griglia), visti i comportamenti alquanto discutibili della FIA in queste qualifiche: una reprimenda e 25.000 euro di multa, il che non è proprio una passeggiata, neppure per chi […] L'articolo Vettel: una reprimenda e 25.000 euro di multa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel se la cava con una reprimenda e 25mila euro di multa. Il tedesco partirà secondo : La notizia è di alcuni minuti fa ed è un sospiro di sollievo per i tifosi della Ferrari: Sebastian Vettel, infatti, non sarà penalizzato di posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco era stato invitato alla verifica del peso in un momento molto concitato delle qualifiche: Seb non ha spento il motore e poi, con modi non così ortodossi, ha sbracciato per tornare subito al ...

F1 - Gp Brasile F1 : nessuna penalità in griglia per Vettel! : Per la cronaca, durante la Q2, Vettel era rientrato ai box per il cambio di pneumatici ed era stato fermato dai commissari per il controllo del peso. Vettel però, stando alla nota diramata dalla FIA ,...

F1 - Clamoroso ad Interlagos : nessuna sanzione per Hamilton - a rischiare è Vettel [VIDEO] : Sebastian Vettel chiamato dai commissari: il tedesco della Ferrari rischia grosso per un episodio durante le Q2 del Gp del Brasile Qualifiche della polemica ad Interlagos: Lewis Hamilton ha ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

