Verona | alla Christmas Run anche i Babbo Natale blu della Melegatti 2

Verona : alla Christmas Run anche i Babbo Natale blu della Melegatti : Verona, 10 dic. (AdnKronos) - Sport, divertimento e solidarietà. Domenica 16 dicembre, con partenza alle ore 10 da piazza Bra, torna a Verona la Melegatti Christmas Run, camminata podistica non competitiva aperta a tutti. Sponsor ufficiale della 9ª edizione, la nuova gestione della storica azienda d

Pallanuoto - quarta sconfitta consecutiva per la Css Verona : la Florentia si impone con il punteggio di 6-5 : Le veronesi si svegliano solo nell’ultimo periodo, riuscendo quasi ad agguantare un punto per la propria classifica quarta sconfitta di fila per la Css Verona, che per la terza volta viene superata di una marcatura, stavolta dalla Rari Nantes Florentia con punteggio di 6-5 (parziali 2-2, 2-0, 2-1, 0-2). C’era grande attesa per questo match, per capire a che punto la squadra di Giovanni Zaccaria potesse insidiare le realtà non ...

Verona - fermato dalla Polstrada per multe non pagate : aveva tre bombe sul sedile : Sabato scorso sull'autostrada A4 al passaggio di un'auto, una Dacia Station Wagon, una pattuglia della Polstrada ha intimato l'alt al conducente. Dai controlli elettronici istantanei tramite banca dati sul tablet in dotazione agli agenti, risultavano tre multe non pagate. dalla perquisizione della macchina è però emersa ben altra sorpresa: l'uomo, S.L., 54enne originario di Trapani, viaggiava 'in compagnia' di tre involucri contenenti bombe. ...

Verona : fermato dalla Polstrada - sul sedile dell’auto aveva tre bombe : L'uomo, un 54enne incensurato, viaggiava al volante della sua auto con accanto tre involucri, corrispondenti ad altrettanti ordigni esplosivi di 1.350, 700 e 640 grammi, sufficienti a sventrare un palazzo. Nella vettura trovati anche i telecomandi che innescavano le bombe. La polizia ora indaga per capire da dove arrivava l'esplosivo ma soprattutto a cosa era destinato.Continua a leggere

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Setterosa si impone a Verona sull’Ungheria in un match fantastico : Uno spettacolo unico, davvero coinvolgente davanti ad un pubblico entusiasmante. A Verona la sfida tra Italia ed Ungheria, valida per il secondo turno dell’Europa Cup 2018-2019 di Pallanuoto femminile, sembrava essere più che altro una finale mondiale o olimpica. Due squadre di altissimo livello internazionale si sono affrontate in uno scontro davvero a viso aperto. A spuntarla è stata la Nazionale di Fabio Conti per 13-12 dopo continui ...

Nicla Sguotti e Nicola Guerini - alla Società Letteraria - Verona - per Tullio Serafin. Sala gremita alla presentazione del nuovo volume sul ... : ... su Tullio Serafin " così Giovanni Gavazzeni nella prefazione " consente di capire le ragioni del prestigio di un interprete amato, non solo, per quanto era capace di trasmettere, nei suoi spettacoli,...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : oggi Italia-Ungheria a Verona. Programma - orario d’inizio e tv : oggi lunedì 3 dicembre (ore 18.30) si gioca Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Le azzurre affronteranno la compagine magiara in una grande classica internazionale, il Setterosa andrà a caccia della vittoria di fronte al pubblico della piscina Monte Bianco di Verona con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione alla Final Six della competizione che mette in palio tre ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida l’Ungheria a Verona - azzurre a caccia della vittoria : Oggi pomeriggio (ore 18.30) l’Italia affronterà l’Ungheria in un match valido per l’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile, il Setterosa torna in acqua a Verona per sfidare la compagine magiara in una grande classica internazionale. La seconda giornata della competizione continentale, che mette in palio tre pass per la World League dove si assegnerà un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si preannuncia già determinante per ...

Pallanuoto – Grande successo per la Sis Roma in trasferta : la formazione capitolina supera nettamente Css Verona : La Sis Roma giganteggia in trasferta contro la Css Verona: la formazione capitolina trionfa per 8-16 Brusco ritorno con i piedi a terra per la Css Verona. Dopo le due vittorie-salvezza e le due sconfitte di misura contro avversarie sulla carta ben più forti, sfuma ben presto l’illusione della compagine delle Piscine Monte Bianco di frapporsi fra la Sis Roma e la vittoria. Contro il club capitolino,sulla carta decisamente superiore, ...

Eurocup Pallanuoto – Verona ospita l’Italia del Setterosa : il 3 dicembre la sfida contro l’Ungheria : Le Piscine Monte Bianco ospiteranno la partita del girone B di Europa Cup fra l’Italia del Setterosa, vicecampione olimpico in carica, e l’Ungheria Notizia sensazionale per la Css Verona e per tutto l’ambiente della Pallanuoto veronese. Lunedì 3 dicembre le Piscine Monte Bianco ospiteranno il Setterosa vicecampione olimpico in carica. La nazionale femminile di Pallanuoto del ct Fabio Conti affronterà alle 18.30 la ...

Verona divisa sul diritto alla vita : Oggi in città da una parte il Convegno di Forza Nuova sulla famiglia e un corteo no 194, dall'altra le associazioni della sinistra e le attiviste di 'Non una di meno' che denunciano l'assalto a ...

Pallavolo – La sfida della verità per Milano : la Revivre Axopower ospita Verona per rilanciarsi in campionato : Match ad alta intensità per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di novembre in casa contro Verona: appuntamento domenica al palaYamamay di Busto Arsizio Tempo di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per la nona giornata del campionato di Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio l’avversario di giornata sarà la Calzedonia Verona guidata da coach Nikola Grbic per un match che si preannuncia ...

Pallavolo - la Revivre contro la violenza sulle donne : biglietti scontati nel match contro Verona : In occasione del match contro Verona del 25 novembre, per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...