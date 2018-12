' Vento | caldo | pioggia | tempesta' | dal 12 dicembre al Museo di Roma in Trastevere la

Meteo - caldo record : a Bergamo 31°C - sui monti Vento a 129Km/h : A Bergamo è stata registrata la temperatura record, per il 24 ottobre, di 31°C, raggiunta nel pomeriggio in zona Celadina. Nei pressi dello stadio di Bergamo la colonnina di mercurio si è fermata a 30,6°C, saliti a 30,9°C a Mozzo, in zona Pascoletto, ma anche a Olmo al Brembo, in alta valle Brembana, si registravano alle 13 ben 28°C. Dalla mattinata di oggi su tutta la Bergamasca si registra la presenza del vento caldoFavonio, che nelle montagne ...