Vende la verginità della figlia 13enne, mamma condannata a quattro anni e mezzo

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una donna di 36, che aveva deciso dire all’asta, sul web, ladi appena 13, è statadi carcere dal tribunale. Una sentenza che fa molto discutere, dal momento che molti ritengono la pena troppo lieve, anche in rapporto alla risonanza che la vicenda aveva avuto in tutto il mondo, non solo in Russia, dove i fatti erano accaduti.Irina Gladkikh, ex modivenuta agente immobiliare ed escort, era infatti stata arrestata all’inizio di quest’anno quando, dopo aver concordato un appuntamento con un uomo sul web, aveva scoperto che si trattava di una trappolapolizia. L’annuncio sul web, a cui era stato anche allegato un certificato medico che garantiva laminorennedonna, non era infatti sfuggito agli agenti.Nel gennaio scorso, Irina Gladkikh aveva ...